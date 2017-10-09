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Antalya'yı hortum vurdu! Canlarını zor kurtardılar

Antalya’da dün çıkan hortumda onlarca naylon sera zarar yerle bir oldu, 1 evin çatısı ise uçtu

Antalya'yı hortum vurdu! Canlarını zor kurtardılar

Antalya’da dün çıkan hortumda onlarca naylon sera zarar yerle bir oldu, 1 evin çatısı ise uçtu

09 Ekim 2017 Pazartesi 16:56
Antalya'yı hortum vurdu! Canlarını zor kurtardılar
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SÜS bitkilerinin yetiştirildiği seralara zarar veren hortumda ölen ya da yaralanan olmazken, 100 dönüm üzerinde alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor.

Antalya’nın Kepez ilçesinde dün etkili olan sağanak ve fırtına, hortuma dönüştü. Altınova Menderes Mahallesi’nde 16.30 sıralarında başlayan hortum, sırasıyla Altınova Düden ve Altınova Zeytinlik Mahallesinde de etkili olup, içerisinde süs bitkilerinin yetiştirildiği naylon seraları yerle bir etti. Hortum, süs bitkilerinin hasat zamanına denk gelmesi, bölgedeki üreticilerin zararını ikiye katladı. İlk belirlemelere göre 20’nin üzerinde seranın zarar gördüğü öğrenilirken, hortumun 100 dönümlük alan üzerinde etkili olduğu kaydedildi. Yaklaşık 10 dakika sürdüğü öğrenilen hortumda 1 evin de çatısı uçarak kullanılamaz hale geldi. Çiftçiler ise şuanda zarar gören seralarını kendi imkanlarıyla onarmaya çalışıyorlar.

20’nin üzerinden çiftçi vatandaşı mağdur olduğunu belirten Altınova Düden Mahallesi Muhtarı Cemali Çetinkaya, “Daha fazla da zararımız çıkabilir. Hasarlı olan bütün vatandaşlarımız akşamdan bu zamana kadar arıyorlar. Genelde süs bitkilerinin yetiştiği seralarımız etkilendi. Vatandaşlarımız içerisindeki mahsulünü kurtarmaya çalışıyor. 20-25 kişinin zararı var, daha fazla da çıkabilir. Bir evin de çatı uçtu, çatının altında da bir araç kaldı” dedi.

"O an sadece canımızı düşündük"

Serası zarar gören Mükerrem Özcan, “Seranın içerisindeydik, canımızı zor attık dışarıya. Birden seraları atarak geldi. Seranın içerisinden deponun içerisine kendimizi zor attık. O an için sadece canımızı düşündük. 50 bin lira kredi çekmiştik seralarımız için başka gelirimiz de yok. Ben ve komşularımız çok mağduruz. 2 çocuğum var eşim yok, bununla geçinmeye çalışıyordum. Çok üzgünüm” diyerek gözyaşı döktü.

Hortum anında evinin çatısının uçtuğunu belirten Orhan Tütgün ise, “2 çocuğum evdeydi, biz eşimle birlikte serada çalışıyorduk. Sese çıktık, evimizin çatısının uçtuğunu gördük. O anda eşim çocukları dışarıya çıkardı. Evimiz kullanılamaz hale geldi, yağmurdan da eşyalarımız kullanılamaz halde. Komşuda yatıyoruz şuanda” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHortumFırtına
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