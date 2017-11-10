Antalya yangın paniği!

YANGIN paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2258 Sokak’ta gerçekleştirilen yol çalışmaları sırasında iş makinesi elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada şase yapan elektrik kabloları bir apartmanının içerisindeki elektrik panolarında yangına neden oldu. Yangında pano tamamen yanarken, bina içerisini siyah duman kapladı. Yangın 4 katlı binada paniğe neden oldu.
Balkona çıkan bazı vatandaşlar bölgedeki iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Polis olayla ilgi çalışma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.