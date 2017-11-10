Antalya yangın paniği!

YANGIN paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi 2258 Sokak’ta gerçekleştirilen yol çalışmaları sırasında iş makinesi elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada şase yapan elektrik kabloları bir apartmanının içerisindeki elektrik panolarında yangına neden oldu. Yangında pano tamamen yanarken, bina içerisini siyah duman kapladı. Yangın 4 katlı binada paniğe neden oldu.

Balkona çıkan bazı vatandaşlar bölgedeki iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı. Polis olayla ilgi çalışma başlattı.