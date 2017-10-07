Antalya'nın Gizli Cenneti: Gazipaşa

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesi, plajdaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası ve bakir koylarıyla keşfedilmeyi bekliyor.

Kentin 180 kilometre doğusunda yer alan ve "Sessiz Cennet" olarak adlandırılan Gazipaşa ilçesi, muz üretiminin, örtüaltı tarımın yanı sıra eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.

Birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği, her türlü sebzenin üretildiği ilçe, deniz kıyısındaki doğal havuzları, Antiochie Ad Cragum Antik Kenti, Yalandünya Mağarası ve bakir koylarıyla adeta görenleri büyülüyor.

Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımın merkezi konumundaki ilçenin doğal ve tarihi güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

İlçenin bakir koylarından tarihi antik kentlerine, mağaradan su kemerlerine kadar önemli mekanları bulunduğunu anlatan Çelik, Güney Mahallesi'ndeki Kral Koyu'nun adeta görsel şölen sunduğunu belirtti.

İlçeye 18 kilometre uzaklıkta, "Nohutyeri" olarak da bilinen antik kent bulunduğunu ifade eden Çelik, "Antiochie Ad Cragum Antik Kenti" adı verilen bölgede kazı çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Gazipaşa, turizmin parlayan yıldızı olacak

Kazılarda bulunan mozaik ve çömlekler üzerinde, iki bin yıl öncesinde markalaşmanın olduğunu gösteren "ANT" damgasına rastlandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Antik kentin hemen kıyısında, deniz kenarındaki tepelikte Güney Kalesi, kalenin sağında ise bakir Kral Koyu var. "Delik Deniz" olarak da bilinen Kral Koyu'na balıkçı tekneleri mağaradan geçerek ulaşıyor. Teknelerin giriş yapabileceği büyüklükte bir mağara girişi olan koy, geniş bir havuz görünümünde. Etrafını çevreleyen muz bahçelerinin arasındaki patikadan ancak yürüyerek inilebiliyor. Koyun olduğu bölgede hiçbir tesis olmamasına rağmen her yıl 5 bin turist ziyaret ediyor. Koya tekne turları da düzenleniyor.Turistik tesislerin yapılmasıyla Gazipaşa, bakir doğası ve tarihi güzellikleriyle turizmin parlayan yıldızı olacaktır."

Doğal havuzlar

Gazipaşa'nın turizm ve tarım açısından zenginlikleri bulunduğuna işaret eden Çelik, örtüaltı tarımda büyük paya sahip kentte kıyı şeridi boyunca uzanan muz bahçeleri olduğunu söyledi.

Koru Mahallesi'nde doğal havuzların bulunduğu kıyının kendisini filtre eden tek deniz olma özelliğine sahip bulunduğunu vurgulayan Çelik, "Yörede 'yalı taşı' denilen ilginç kayalar, akarsuların getirdiği doğal çimento maddesiyle taşın birleşip donmasıyla oluşuyor. Bu doğal havuzlarda her yıl binlerce turist yüzüyor. Birçok antik kenti bünyesinde bulunduran Gazipaşa, keşfedilmemiş koyları, eşiz doğası, organik ve tropikal ürünleri ile ziyaretçilerini bekliyor." ifadelerini kullandı.