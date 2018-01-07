Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 7 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası
Kabak çekirdeğinin 5 inanılmaz faydası

Antalya Muratpaşa'da hasta yakınlarını düşünen park

Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi 1940 sokakta devam eden park çalışması tamamlanma aşamasına geldi

Antalya Muratpaşa'da hasta yakınlarını düşünen park

Muratpaşa Belediyesi, Fener Mahallesi 1940 sokakta devam eden park çalışması tamamlanma aşamasına geldi

07 Ocak 2018 Pazar 11:59
Antalya Muratpaşa'da hasta yakınlarını düşünen park
banner404

BÖLGEDEKİ özel bir hastanenin hemen yakınında bulunan 2 bin 300 metrekarelik alanda korunan portakal ağaçlarının gölgesi hasta yakınları için bekleme yeri niteliğinde tasarlandı.

2017’de Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parklarını Antalya’ya kazandıran Muratpaşa Belediyesi, yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Fener Mahallesi 1940 sokakta geçen yılın son aylarında başlayan 2 bin 300 metrekare genişliğe sahip park alanında çalışmalar bitme noktasına geldi.

Bölgede bulunan özel bir hastanenin hemen yakındaki park alanının proje aşamasında 3 ana konu öne çıktı. Alanın park olarak düzenlenmesinde mevcut portakal ağaçları korundu. Bu bölüm fitness ve dinlenme alanı olarak tasarlanırken özel tasarım yürüyüş yolu ve dinleme grupları oluşturuldu. Bununla birlikte portakal ağaçlarının gölgesi hasta yakınları için bekleme yeri niteliğinde düzenlendi. Ayrıca parkta rahatlatıcı etkiye sahip mavi ve beyaz renkler tercih edilirken alanda çocuklar için mevcut kot farkından yararlanılarak renkli ve eğlenceli bir oyun alanı oluşturuldu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Hasta Yakınlarını Düşünen ParkAntalyaMuratpaşa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Caddede korku anları! Kaputu kaldırdılar bir anda kaçmaya başladılar
Caddede korku anları! Kaputu kaldırdılar bir anda kaçmaya başladılar
Antalya'da Çevreci Komşu Kart'la eğitime dev destek
Antalya'da Çevreci Komşu Kart'la eğitime dev destek
Başkan Yücel'den Payallar çıkarması
Başkan Yücel'den Payallar çıkarması

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim