Antalya Muratpaşa'da hasta yakınlarını düşünen park

BÖLGEDEKİ özel bir hastanenin hemen yakınında bulunan 2 bin 300 metrekarelik alanda korunan portakal ağaçlarının gölgesi hasta yakınları için bekleme yeri niteliğinde tasarlandı.

2017’de Erdal İnönü ve Ziya Gökalp kent parklarını Antalya’ya kazandıran Muratpaşa Belediyesi, yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Fener Mahallesi 1940 sokakta geçen yılın son aylarında başlayan 2 bin 300 metrekare genişliğe sahip park alanında çalışmalar bitme noktasına geldi.

Bölgede bulunan özel bir hastanenin hemen yakındaki park alanının proje aşamasında 3 ana konu öne çıktı. Alanın park olarak düzenlenmesinde mevcut portakal ağaçları korundu. Bu bölüm fitness ve dinlenme alanı olarak tasarlanırken özel tasarım yürüyüş yolu ve dinleme grupları oluşturuldu. Bununla birlikte portakal ağaçlarının gölgesi hasta yakınları için bekleme yeri niteliğinde düzenlendi. Ayrıca parkta rahatlatıcı etkiye sahip mavi ve beyaz renkler tercih edilirken alanda çocuklar için mevcut kot farkından yararlanılarak renkli ve eğlenceli bir oyun alanı oluşturuldu.