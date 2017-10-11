Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103631
ALTIN
152.633
DOLAR
3.6815
STERLİN
4.8549
EURO
4.3597
11 Ekim 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
11 Ekim Günlük Burç Yorumu
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt için!
Aşurenin yanında ceviz yiyip süt...
Bu bitki cinsel isteksizlikten, kısırlığa her derde deva!
Bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor
banner468

Antalya falezlerde köpek kurtarma operasyonu

Antalya'da itfaiye ve deniz polisi, 30 metre yüksekliğindeki falezlerin altındaki kayalıkta mahsur kalan köpeği kurtardı

Antalya falezlerde köpek kurtarma operasyonu

Antalya'da itfaiye ve deniz polisi, 30 metre yüksekliğindeki falezlerin altındaki kayalıkta mahsur kalan köpeği kurtardı

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:33
Antalya falezlerde köpek kurtarma operasyonu
banner404

MURATPAŞA İlçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda dün akşam baatlerinde balık tutanlar, falezlerde mahsur kalan pitbull kırması köpeği fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine deniz polisi ve itfaiye falezlere geldi. Deniz polisi botunun dalga nedeniyle kayalığa yanaşamaması üzerine itfaiye 30 metre yüksekliğindeki falezlerden halatla inmek için hazırlık başlattı. Köpeğin aç olduğunu düşünen itfaiye eri, çevredeki restoranlardan sosis ve sucuk alarak, kayalığa indi.

Köpeğin itfaiye erinin taşıma çantasına girmemesi üzerine ikinci itfaiye eri de kayalıklara indi. İtfaiye erleri kayalıklarda karnını doyurduğu köpeği taşıma çantasına yerleştirdi. Ardından köpek itfaiye erinin kucağında halatla yukarı çekildi. Balık tutarken mahsur kalan köpeği fark ederek haber veren Mehmet Kayacan, köpeği sahiplendi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaFalezlerKöpekKurtarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Burdur Valisi Kürklü tutuklandı
Eski Burdur Valisi Kürklü tutuklandı
Araç Kaymakamı Görmüş, Antalya'da kaza geçirdi
Araç Kaymakamı Görmüş, Antalya'da kaza geçirdi
Antalya'yı hortum vurdu! Canlarını zor kurtardılar
Antalya'yı hortum vurdu! Canlarını zor kurtardılar

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim