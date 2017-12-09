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Antalya Emniyeti’nden huzur toplantıları

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 13 ilçede Huzur Toplantıları düzenledi

Antalya Emniyeti’nden huzur toplantıları

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, 13 ilçede Huzur Toplantıları düzenledi

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:00
Antalya Emniyeti’nden huzur toplantıları
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ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Finike, Konyaaltı, Gazipaşa, Kumluca, Manavgat, Elmalı, Kemer, Serik, Alanya, Muratpaşa, Kepez, Korkuteli ve Döşemealtı ilçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri 01-08 Aralık Tarihleri Arasında Huzur Toplantıları düzenledi. 1 hafta içinde mahalle muhtarları, esnaf, ev ve iş kadını, değişik meslek kuruluşları ve STK temsilcilerinden oluşan 500’ün üzerinde kişi ile görüşen görevliler asayiş, trafik, güvenlik, uyuşturucu ile mücadele, yeni suç yöntemleri ve bunlarla nasıl mücadele edileceği konularında bilgiler verdi.

İlçe Emniyet Müdürlerinin başkanlığında yapılan toplantılarda emniyetin değişik birimlerinin temsilcileri de, kendi konuları ile ilgili gerekli notları alarak, suç ve suçların önlenmesinde ve meydana gelen olayların çözülmesi ve suç işleyen şahısların kısa sürede yakalanmasının sağlanması amacıyla ihbarların önemli olduğu vurgu yaptı. Görevliler, gördükleri veya bilgi sahibi oldukları konularda 112 Acil Çağrı Merkezi’nden 155 Polis Hattı’na veya Emniyet Müdürlüğü birimlerine müracaat etmelerini istediler.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya EmniyetiHuzur Toplantıları
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