Antalya'da vahşet! Köpeğe kurşun yağmuru

EDİNİLEN bilgiye göre, Aksu’nun İhsaniye Mahallesinde çiftçilik yapan 37 yaşındaki Hüseyin Kahraman, köpeğinden 3 gündür haber alamadı. Kahraman köpeğini mahallede aramasına rağmen bulamadı. Bir gece uyurken kapısından bir ses geldiğini duyan Kahraman, kapıyı açınca yerde sürüklenen ve kanlar içerisinde bulunan köpeği ile karşılaştı.

Köpeğinin çeşitli şeylerinde kurşun izleri olduğunu gören Kahraman, hemen köpeğini sıcak ve iyi bir yere çekerek dinlenmesini sağladı. Sabah olunca köpeğini Aksu Veteriner Kliniği’ne getiren Kahraman burada köpeğine ilk tedavisini yaptırdı. Yapılan ilk müdahale ile kendisine gelen köpek ise daha sona sağlıklı bakım için Antalya Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Köpeğini vuranlarını heryerde aradığını belirten Hüseyin Kahraman, vuranları bulup adalet önünde hesap soracağını belirtti. Vuranları görenlerden yardım isteyen Kahraman, “Köpeğe 5 yıldır ben sahiplik yapıyorum. Eve sürüklenerek geldi. Kapıya vurarak resmen yardım istedi. Bende sabah hemen veterinere götürdüm ve ilk müdahalesini yaptırdım. Bunu yapan insan olamaz. Artık insanlık bitmiş. Vuranları bulursam adalet önünde hesap soracağım. O da bir canlı. Bunu ona nasıl yaparlar? Kimsenin yanına bu yaptığı kalmaz. Köpeğim iyileşsin yeniden yanıma alacağım. Daha iyi bakılması için yetkililere teslim ettim” diye konuştu.