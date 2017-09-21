Antalya'da trafik kazası! Aşırı hız 4 can aldı

ANTALYA'DA iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.
Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı'ndan Düden Kavşağı yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile diğer araçtaki İsmet Pehlivan, Ali Gazi ve Tayfur Dikmen öldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişinin cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
O gün sabah ben antalya istikametine gidiyordum serik civarında bu araç çok aşırı hızlıydı herkesi silme geçti ve kırmızı ışıklarda bile durmadı en az 160 170 'di hızı.kendi kendime dedim bunlar kesin ya birine çarpacak yada biyerden uçacaklar...sonra sanırım bi yerde oyalanmislar ki tekrar karşılaştım aynı araç yine bir anda yanımdan uçak gibi geçti tam o üst gecitteydik sadece gözlerini kapattım çünkü o hızla o üst geçide girince araba bi anda havalandı gerisini görmedim gözlerini kapattım inanılmaz kötü bi kazaydı yanlarına bile gidip bakamadım kocaman araç kağıt olmuş Hepsine Allah rahmet eylesin çok üzüldüm hala psikolojim düzelmedi heryer savaş alanı gibiydi..