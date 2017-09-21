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Antalya'da trafik kazası! Aşırı hız 4 can aldı

ANTALYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü

Antalya'da trafik kazası! Aşırı hız 4 can aldı

ANTALYA'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü

21 Eylül 2017 Perşembe 09:50
Antalya'da trafik kazası! Aşırı hız 4 can aldı
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ANTALYA'DA iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü.

Kaza, Kepez İlçesi Gazi Bulvarı Düden Kavşağı'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Hal Kavşağı'ndan Düden Kavşağı yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz tespit edilmeyen 06 HP 350 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil karşı şeride geçerek, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 T 2789 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü ile diğer araçtaki İsmet Pehlivan, Ali Gazi ve Tayfur Dikmen öldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, 4 kişinin cesetleri Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaTrafik Kazası
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Arzu 2017-09-23 00:38:21

O gün sabah ben antalya istikametine gidiyordum serik civarında bu araç çok aşırı hızlıydı herkesi silme geçti ve kırmızı ışıklarda bile durmadı en az 160 170 'di hızı.kendi kendime dedim bunlar kesin ya birine çarpacak yada biyerden uçacaklar...sonra sanırım bi yerde oyalanmislar ki tekrar karşılaştım aynı araç yine bir anda yanımdan uçak gibi geçti tam o üst gecitteydik sadece gözlerini kapattım çünkü o hızla o üst geçide girince araba bi anda havalandı gerisini görmedim gözlerini kapattım inanılmaz kötü bi kazaydı yanlarına bile gidip bakamadım kocaman araç kağıt olmuş Hepsine Allah rahmet eylesin çok üzüldüm hala psikolojim düzelmedi heryer savaş alanı gibiydi..

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