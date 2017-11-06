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Antalya'da tarla kazarken 2400 yıllık tarih çıktı

Arazi kazısında işçiler eşsiz bir kaya mezarı ortaya çıkardı. Çalışmalar durduruldu hemen yetkililere haber verildi

Antalya'da tarla kazarken 2400 yıllık tarih çıktı

Arazi kazısında işçiler eşsiz bir kaya mezarı ortaya çıkardı. Çalışmalar durduruldu hemen yetkililere haber verildi

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:01
Antalya'da tarla kazarken 2400 yıllık tarih çıktı
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DEMRE'YE bağlı Köşkerler Mahallesi Dere Mevkii'nde 40 yaşındaki Nuri Bilgiç, arazisinde iş makinesiyle çalışma başlattı. Çalışmayı yapan iş makinesi operatörü toprağın yaklaşık 4 metre altında bir kayaya rastladı. Operatörün durumu bildirdiği Nuri Bilgiç, kepçenin ucunda bir tarihi eser olduğunu fark etti. Çalışmayı durduran Bilgiç, Demre Jandarma Komutanlığı'na haber verdi. Jandarma, bölgede önlem alarak Demre Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gelen Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin ve arkeologlar bulunan parçanın bir kaya mezarı olduğunu belirledi.

KAYA MEZAR ORTAYA ÇIKARILDI

Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, 3 arkeolog ve 8 işçinin katıldığı kazı çalışması başlatıldı. Kazı sonunda M.Ö. 4'üncü Yüzyıl'da yapıldığı belirlenen Likya kaya mezarı ortaya çıkarıldı. Myra Antik Kenti'ndeki antik tiyatro yanında bulunan kaya mezarlarıyla aynı döneme ait olduğu tespit edilen 2 katlı 5x4 metre boyutunda mezarın antik dönemde soyulduğu tahmin ediliyor.

ETRAFINDA KAZI ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Denizci bir millet olan Likyalılar'ın simgeler şeklindeki mezarın alt tarafı gemici pruvası şeklinde, üst tarafı ev tipi inşa edilirken, mezarın Likya mimarisiyle yapıldığı ve ana kayaya oyulduğu belirlendi. Tek odalı ve 3 kapılı yapılan mezarın M.S. 6'ncı Yüzyıl'da o günkü adı 'Myros' olan bugünkü Demre Çayı'nın taşması sonucu, alüvyonlar altında kaldığı tahmin ediliyor. Mezarın sol tarafında topraktan yaklaşık 50- 60 metre yükseklikteki kayada da bir Likya kaya mezarı yer alıyor. Müze yetkilileri mezarın etrafında kazıya devam edileceğini, başka mezarlar olup olmadığının araştırılacağını belitti.

'GÜZEL BİR MEZAR ÇIKTI'

Arazi sahibi Nuri Bilgiç, "Tapulu arazimde yükseltme yaparken, kiralamış olduğum makine böyle güzel bir mezara rast geldi. Hemen araziden makinemizi çektik. Jandarmaya haber verdik. Güzel bir mezar çıktı. Her vatandaşın yapması gerekeni yaptık. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.

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