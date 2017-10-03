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Antalya'da sinekle mücadelede  yoğun mesai sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, merkez ve 19 ilçede vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız sürüyor

Antalya'da sinekle mücadelede  yoğun mesai sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, merkez ve 19 ilçede vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız sürüyor

03 Ekim 2017 Salı 12:17
Antalya'da sinekle mücadelede  yoğun mesai sürüyor
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Haber:Alper KUTAY

1270 personel, başta sivrisinek olmak üzere, karasinek, hamamböceği zararlılara karşı biyolojik, kimyasal ve kültürel mücadele yürütüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Çevre Sağlığı ekipleri, 1270 personel ve 153 araç ile kent merkezi ve 19 ilçede aralıksız ilaçlama yapıyor. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı etkin ilaçlarla sivrisinek, karasinek, hamamböceği, fare gibi haşerelere yönelik vektörel mücadele çalışması yürütülüyor. 
KURBAN BAYRAMI SONRASI ARTIŞ 
Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü yetkilileri özellikle Kurban Bayramı sonrasında bazı bölgelerde karasinek popülasyonunda hızlı bir artış görüldüğüne dikkat çekti. Yetkililer, artışın temel sebebini, kurbanlık hayvanlardan oluşan gübrelerin, kurbanlıkların vücut parçalarının bilinçsizce açık alanlara, çöp konteynırlarına atılması ve usulüne uygun olmayan şekilde gömülmemesine bağlı olduğunu açıkladı. Bayram öncesinde kurban satış yerlerinde yoğun ilaçlama yapıldığını belirten yetkililer, ahırlar, adak satış noktaları, hayvan barınakları, hayvana yetiştirme alanlarında ve diğer üreme alanlarında karasinek mücadelesinin hummalı şekilde sürdüğünü kaydetti.
HER YER İLAÇLANIYOR
Çevre Sağlığı ekipleri uçkunla mücadele kapsamında da bodrumlar, asansör boşlukları, rögarlar, yağmur suyu kanalları gibi sivrisineklerin gizlenme ve barınma yerlerini sık sık ilaçlıyor. Sineklerin üreme alanı olan gelişi güzel bırakılan araba lastikleri de ekipler tarafından toplanıyor. Karada, durgun sularda sivrisineğe karşı mücadele verilirken, denizden de tekneyle falezlerdeki larvaya karşı ilaçlama yapılıyor.
BALIKLA BİYOLOJİK MÜCADELE SÜRÜYOR
Her türlü imkanı kullanan ekipler kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadele de yürütülüyor. Gazipaşa Çevre Sağlığı İlaçlama Birimi, su birikintisi olan yerlere, sulama havuzlarına, göletlere, bataklıklara ve tarımsal amaçlı kuyulara sivrisinek larvalarıyla beslenen Gambusia Affinis türü balıklardan bırakıyor. Sıcak ya da soğuk sularda kolaylıkla yaşayabilen balık, sivrisinekle mücadelede en etkin yöntemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşların sivrisinek ve haşere ile ilgili şikayetlerini Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün 249 52 01-326 47 70 numaralı telefonlarına bildirebilecekleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaSinekle Mücadele
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