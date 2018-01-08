Antalya'da rekor üretim! İlçenin her noktasında bu taşlar kullanıldı

DÖŞEMEALTI ilçesi genelinde geçen yıl 187 bin 734 metre kare parke yol yapılırken 2 milyon 332 bin 734 kilit taşı ve 22 bin 608 metrekare plaktaşı döşendi. Köy statüsünden mahalleye dönüşen yerleşim alanları dahil 32 mahallenin tamamında uygulanan kilit taşı ile cadde ve sokaklar güzelleşti. Okul, Cami, Mezarlık yolları ve sosyal alanlar yeniden düzenlendi.

45 Ayda 276 bin 680 Metrekare parke yol

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, son 45 ayda 276 bin 680 metrekare parke yol, 37 bin 930 metre kare farklı ebatlarda kilitli parke taşı, 12 bin 580 metrekare karayolları bordürü, 12 bin 580 metrekare limon bordürü ile 14 bin 125 metre yağmur oluğu uygulaması gerçekleştirdi.

Avrupa standartlarında parke tesisi kuruldu

Döşemealtı Belediyesi tarafından yaklaşık 2.5 Milyon Lira yatırımla kurulan ve en son teknoloji ile üretim yapan Parke Tesisi çevreci olduğu kadar yüksek kaliteli üretim kapasitesi ile de dikkat çekiyor. Parke tesisinde son 1 yıl da 22 bin 608 metrekare plaktaşı, 33 bin 891 metrekare limon bordürü, 11 bin 887 metrekare karayolu bordürü ile 975 metrekare su oluğu üretimi gerçekleştirildi. Bu hizmetlerin tamamı daha önce ihale yoluyla özel sektörden karşılanıyordu.

Kendimiz üretiyoruz

Parke tesisinin kurulması, demir ve ahşap atölyelerinin de aynı kampüs içerisinde yer almasıyla iş verimliliğinin arttığını, zaman kaybının önlendiğini bildiren Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Üreten ve değer katan belediyecilik prensibiyle hareket ediyoruz. Kendi parke tesisimiz ile büyük bir boşluğu kapattık. Caddeler, yollar ve kamusal alanlar da artık kendi ürettiğimiz kilit taşlarını kullanıyoruz, aynı şekilde kent mobilyalarımızı da dışarıdan almak yerine kendi imkanlarımızla imalatını gerçekleştiriyoruz. Parke tesisi ile demir ve ahşap atölyelerinin aynı çatı altında olması ile gereksiz israfı da minimuma düşürdü” dedi.

