Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
10 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
10 Aralık 2017 Yeni Alanya...
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
Instagram yeni mesajlaşma uygulaması çıkarıyor
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Aralık 2017 Antalya -...
banner468

Antalya'da minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde ticari minibüsün çarptığı bir genç hayatını kaybetti

Antalya'da minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde ticari minibüsün çarptığı bir genç hayatını kaybetti

10 Aralık 2017 Pazar 09:52
Antalya'da minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, Abdurrahmanlar Mahallesi yönüne seyir halinde olan K.K. (54) yönetimindeki 07 YHB 24 plakalı ticari minibüs, yol kenarında yürüyen Ömer Çevik’e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen Ömer Çevik olay yerinde hayatını kaybetti. Çevik’in cenazesi olay yerine gelen ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü K.K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikMinibüs KazasıAbdurrahmanlar Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazipaşa Sanayi kavşağında kaza: 1 ağır yaralı
Gazipaşa Sanayi kavşağında kaza: 1 ağır yaralı
Antalya Emniyeti’nden huzur toplantıları
Antalya Emniyeti’nden huzur toplantıları
Antalya'da okul servisi öğrenciye çarptı!
Antalya'da okul servisi öğrenciye çarptı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim