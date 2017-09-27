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Antalya'da ihmal öldürdü! Ambulans yerine komşuyu arayınca

Antalya’da henüz 15 gün önce kiraladığı eve 2 çocuğuyla birlikte yerleşen Suriyeli adam, çocuklarının gözü önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Antalya'da ihmal öldürdü! Ambulans yerine komşuyu arayınca

Antalya’da henüz 15 gün önce kiraladığı eve 2 çocuğuyla birlikte yerleşen Suriyeli adam, çocuklarının gözü önünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:21
Antalya'da ihmal öldürdü! Ambulans yerine komşuyu arayınca
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OLAYDA çocukların panikleyerek ambulans yerine ev sahiplerini aradıkları öğrenildi.

Olay, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Suriyeli Ghathwan Alhosaml (64), yaklaşık 15 gün önce 2 çocuğuyla birlikte Akkuyu Mahallesi 20. Cadde üzerindeki 5 katlı bir apartmanın en üst katından ev kiraladı. Yemeğin ardından çocuklarından su isteyen Alhosaml, ikinci bardağı içtikten sonra fenalaşarak yere düştü. Babalarının fenalaştıklarını gören oğlu ile kızı ise panikleyerek telefonla ev sahiplerini aradı. Olay yerine aracıyla gelen ev sahibi, Alhosaml’i yerde görünce 112’yi arayarak ambulans talep etti. Sağlık ekipleri, kalbi duran Alhosaml’yi hayata geri döndürmek için kalp masajı yaptı. Alhosaml’i tüm müdahalelere rağmen geri döndürülemedi. Bunun üzerine eve polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ambulans yerine başka bir Suriyeli’yi aramışlar

Aynı binadaki market çalışanı Sefa Abay, olayla ilgili, "Yemek yedikten sonra bir bardak su istemiş, daha sonra bir bardak daha isteyip içmiş. Bu sefer de fenalaşmış, çocuklar da korkup bizi veya ambulansı aramak yerine başka bir Suriyeli’yi aramışlar. Daha sonra aradıkları o Suriyeli geldi buraya, eve çıktıklarında adam fenalaşmış vaziyetteymiş. Daha sonra ambulans geldi. Ambulans geldiğinde ise sağlık ekipleri adamın daha öncesinden öldüğünü söyledi. Yine de kalp masajı yaptılar ama kurtaramadılar" dedi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Alhosaml’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, geride olayın şokunu atlatamayan 2 çocuğu ise polis ekipleri polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 10:46
Anahtar Kelimeler:
AntalyaKalp Krizi
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cem candemir 2017-09-27 13:13:37

gariplik ve gurbet zordur vesselam !

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