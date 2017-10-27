Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107346
ALTIN
156.102
DOLAR
3.8330
STERLİN
5.0215
EURO
4.4555
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden korunuyor!
Bu meyveyi yiyen bağırsak kanserinden...
27 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
27 Ekim 2017 Yeni Alanya...
27 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
27 Ekim Günlük Burç Yorumu
banner468

Antalya'da hayatını kaybeden Cansu'nun acılı ailesi konuştu

Antalya’da kaya tırmanışı sırasında kaza sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp’in ailesi konuştu:“Kaybedeceğimizi biliyorduk, ama ‘dur’ da diyemedik”

Antalya'da hayatını kaybeden Cansu'nun acılı ailesi konuştu

Antalya’da kaya tırmanışı sırasında kaza sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki Cansu Nur Özkalp’in ailesi konuştu:“Kaybedeceğimizi biliyorduk, ama ‘dur’ da diyemedik”

27 Ekim 2017 Cuma 10:34
Antalya'da hayatını kaybeden Cansu'nun acılı ailesi konuştu
banner404

CANSU Nur Özkalp yürürken "Karıncaları ezmeyeyim" diyecek kadar hayvansever, tırmanışta sigara izmaritlerini günlerce cebinde biriktirecek kadar çevreci, "Ölürsem de bu dağlarda öleyim" diyecek kadar tutkulu bir dağcıydı...

Antalya'da geçen hafta kaya tırmanışı sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Acılı ailesi "Kucağında dağcı arkadaşlarını kaybetti, bir gün sevdalı olduğu dağlarda onu kaybedeceğimizi biliyorduk ama 'dur' da diyemedik. Çünkü o bizim sevdamızdı dağlar da onun" dedi. İşte özetle söyledikleri:
'ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUKTU'

Anne Rukiye Özkalp şunları söyledi: "Çok özel, sıra dışı bir çocuktu. Nazik, kibar, ağırbaşlı, çılgın, deli dolu... Doğduğu günden bu yaşına kadar beni hiç üzdüğünü, yorduğunu hatırlamıyorum. Kimseyi incitmeyen bir yapısı vardı. Bazen gençliğim kadar çılgın bazen ablam kadar olgun biri oluveriyordu. Çok zekiydi. Sosyal ve kültürel becerileri çok yüksekti. En büyük tutkusu spordu; dağlar, zirveler. Profesyonel dağcı oldu. Dağcıların ölümünü görünce "Kızım ayağın yere bassın, korkuyoruz seni kaybetmekten. Dağların yamaçlarında ne yapacaksın, bırak" dedim. O da "Anne bu benim aşkım, çocukluğumdan bu yana en çok istediğim hayalim, her şeyim. Dağlara, o heybetli yamaçlara, zirvelere sevdalıyım. Oralara çıkmazsam nefes alamam. Öleceksem de dağlarda öleyim, evim de mezarım da dağlar olsun" 

Sustuk, "Git kızım, hayalindeki tüm zirvelere tırman" dedik. Çok tutumluydu. Çok pahalı diye spor malzemelerini günlerce araştırır ikinci el alırdı. Çocukluğundan bu yana 5 kuruşlarını attığı bir kumbarası vardı. O paralarla Türkiye'yi gezdi ve dağcılığa, tırmanışa gönül veren onlarca insana el uzattı.
PERA'YLA VEDALAŞMIŞ

Ablasının ikinci annesi gibi olduğunu söyleyen kardeşi Şeyma Özkalp, "Ablam ruhum gibiydi. Çok eğlenirdik. Annemle birlikte büyütmüşler, ikinci annem gibiydi. Her şeyini paylaşırdı, ruhu o dağlar kadar büyülü ve eşsizdi. Çok fazla plan yapmazdı, tek planı yarın tırmanacağı dağdı. Kedisi Pera öksüz kaldı, artık ona biz bakacağız. Tırmanışa giderken öpmüş onu, vedalaşmış bir daha da göremedi" dedi.


HAYALİ YARIM KALMASIN

Baba Salih Özkalp: Biz dağlardan, o yüreğimizi kuşa çeviren dağlardan korkup, istemesek de onun sevdasına saygı duyduk. Çok üzgünüz, içimiz yanıyor ama mutluyuz çünkü yavrumuz sevdasıyla gitti, dağlarda yaşadı dağlarda öldü. Olimpos'taki o tırmanıştan önce konuştuk. "Baba artık bu son. Annem o diplomayı çok istiyor. Annem için diplomayı alana kadar dağlardan biraz uzak kalacağım. Ondan sonra tüm dağlar benim" dedi. Kızımızın tek hayali Karabük'e yapılması için bir yıldır uğraştığı tırmanış duvarıydı. Bir hafta önce bu proje için Meclis'e geldi. Ankara'dan onay bekliyordu. Olmadı hayali yarım kaldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaDağcıTIRMANIŞCansu Nur Özkalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Belediyesi’nden tek tip muhtarlık ofisi projesine devam
Alanya Belediyesi’nden tek tip muhtarlık ofisi projesine devam
Manavgat’ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi
Manavgat’ta kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi
Alanya’da yağmur suyu hatları temizleniyor
Alanya’da yağmur suyu hatları temizleniyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim