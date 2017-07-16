Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Antalya'da FETÖ vatandaşların ayaklarının altına serildi

Antalya’da bir vatandaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbeci komutanların yer aldığı afişi, vatandaşların ayaklarının altına serdi

Antalya'da FETÖ vatandaşların ayaklarının altına serildi

Antalya’da bir vatandaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbeci komutanların yer aldığı afişi, vatandaşların ayaklarının altına serdi

16 Temmuz 2017 Pazar 15:32
Antalya'da FETÖ vatandaşların ayaklarının altına serildi
banner404

ANTALYALILAR ise yerde gördükleri Gülen ve darbeci komutanları ayaklarıyla çiğneyip, yüzlerine tükürdü.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tüm Türkiye’de başlatılan demokrasi nöbetlerinde, Antalya’da bir vatandaşın Cumhuriyet Meydanı’na koyduğu afiş, görenlerin dikkatini çekti. 15 Temmuz şehitlerinin isim ve resimlerinin yer aldığı afişin hemen altına konulan ve üzerinde bir köpeğin kafasına monte edilmiş Fetullah Gülen resmi ile darbeci komutanların yer aldığı afişi fark eden vatandaşlar, afişin üzerinden yürüyerek geçmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlar afiş üzerindeki resimleri uzun süre çiğnerken, bazıları ise tükürerek tepkisini dile getirdi.

“Her zaman basılsın diye yerlere kazımak lazım”

Yapılan afişin gençler için büyük önem taşıdığını belirten Yavuz Selim isimli genç, “Yapan çok güzel yapmış. Takdir ettim. Vatan hainlerinin her zaman bu şekilde belirtilmesi gerekiyor. Çünkü gençlerimizin bakış açıları farklı. Vatanımıza, milletimize bunu yapanları gençlere gösterip bilinçlendirmemiz lazım. Aslında yerlere kazımamız lazım, her zaman basılsın” dedi.

"Bunu serenden Allah razı olsun"

Mehmet Bostan ise afişi büyük bir zevk ve gururla çiğnediğini belirterek, "Bunu serenden Allah razı olsun. Ezilesi başları öbür türlü ezemediğimiz için burada ayağımızla eziyoruz" diye konuşurken, Abdullah Dayı da, "Zevkle bastım ben de. O şerefsiz bizlere nasıl zulüm çektirdiyse biz de ona böyle yapıyoruz. Elimize geçse zaten daha fazlasını yapacağız" dedi.

Öte yandan, afişin üzerinin oldukça kirli olduğu dikkat çekti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AntalyaFetöAfiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Antalya yolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya’da kadına yönelik şiddete mor iğne
Antalya’da kadına yönelik şiddete mor iğne

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim