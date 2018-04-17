Antalya'da doğa katliamına belediye neşteri

SARILAR Mahallesi Kır mevkiinde ormanlık alanda ve safari araçlarının da kullandığı yol güzergahında özellikle oteller ve inşaat firmaları tarafından kamyonlarla getirilerek dökülen çöp ve molozlar bölgenin çöplüğe dönüşmesine neden oldu. Sarılar Mahallesi sakinlerinin talebine duyarsız kalmayan Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ormanlık alanda bulunan çöpleri kamyonlarla kaldırırken, yol kenarındaki çöpleri de üzerine toprak sererek kapattı.

Manavgat Belediyesinin konuya gösterdiği duyarlılığı takdir ettiğini söyleyen vatandaşlar, çöplerin tamamen kaldırılması ve bölgenin toprakla doldurulmasının ardından bölgenin Orman İşletmesi ve Belediye tarafından ağaçlandırılarak bir daha çöp dökülmesinin önüne geçilmesini istedi.