Antalya'da Cumhuriyet'in 94’üncü yıldönümü

MURATPAŞA Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Cumhuriyet Meydanı’nda kutlayacak. Yaklaşık 150 sivil toplum örgütünü kapsayan Cumhuriyet için Antalya Elele Platformu’yla düzenlenecek kutlamalar 28 Ekim Cumartesi saat 18.00’de Konyaaltı varyantında fener alayı ile başlayacak. Yaklaşık 3 kilometre sürecek fener alayında 600 metrelik Türk Bayrağı taşınacak. Antalyalılar, fener alayına Türk ve Atatürk bayrakları ile katılabilecek. Fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlamalar ise saat 19.00’da ‘Güneye Giderken’, ‘Yine Düştük Yollara’ ve ‘Sözleri Geri Alamam’ gibi klasiklere sahip Türk rock müzik grubu Bulutsuzluk Özlemi sahne alacak. Bulutsuzluk Özlemi’nin ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü sahneye çıkacak.