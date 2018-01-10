Antalya'da beton pompası uçurumdan düştü! Sürücü feci şekilde can verdi

ANTALYA 'DA kontrolden çıkan beton pompası nın uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Gündoğmuş istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şenol Yılmaz 'ın (44) kullandığı 07 GVU 03 plakalı beton pompası, Gündoğmuş Güneycik Mahallesi'nde Manavgat- Konya karayoluna 2 kilometre mesafede virajı alamayarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Beton pompasının hurdaya döndüğü kazada araçtan fırlayan sürücü Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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