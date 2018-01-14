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Antalya'da Anadolu Bahçesi’ne 60 yeni ağaç

Kepez Belediyesi, Anadolu Bahçesi’ne yeni ağaçlar dikti

Antalya'da Anadolu Bahçesi’ne 60 yeni ağaç

Kepez Belediyesi, Anadolu Bahçesi’ne yeni ağaçlar dikti

14 Ocak 2018 Pazar 10:17
Antalya'da Anadolu Bahçesi’ne 60 yeni ağaç
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KEPEZ Belediyesi Anadolu Bahçesi’ni Teomanpaşa Mahallesi Osman Serdengeçti Caddesi 2666 Sokak üzerindeki 2 bin 495 metrekare alana inşa ediyor. Anadolu Bahçesi’ne, klasik mahalle park peyzajından farklı olarak Antalya’ya özgü portakal, erik, muşmula ve asırlık zeytin ağaçları dikildi. Yaklaşık 60 yeni ağacın dikildiği bahçenin tam ortasına da 250 yıllık bir zeytin ağacı konumlandırıldı.

Çok amaçlı bir proje

Yeni ağaçların dikildiği Anadolu Bahçesi’nde aynı zamanda konutlaşma sonucu yok olan Antalya’nın muşmula ve narenciye bahçelerinin nostaljisi de yaşatılıyor. Açık hava spor aletleri ve yürüyüş parkurunun da olacağı alan, meyve bahçelerinin arasında mahalle sakinlerine de spor yapma imkanı sunacak. Şehrin ortasında yeni bir yaşam merkezi sunacak olan projenin kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Anadolu Bahçesi, şehir hayatının içerisinde mahallelerde birden karşımıza bir köy bahçesinin çıkıvermesi demek. Portakal, limon, mandalina, zeytin, incir ağaçları olacak. Kepez’in ve Antalya’nın geçmişinde önemli bir yeri olan muşmula bahçeleri hatıralarımızda yer edinmişti. Apartman odalarında büyüyen çocuklarımızın bilmediği Anadolu bahçelerini şehrin merkezinde bir güzellik olarak bir peyzaj düzenlemesi halinde çocuklarımıza sunalım istiyoruz” dedi.

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AntalyaANADOLU BAHÇESİKepez
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