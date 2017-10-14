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Antalya'da ameliyatı canlı yayınla 308 hekim izledi

ANTALYA'da devam eden tıp kongresi kapsamında Prof. Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat gerçekleştirdi.Canlı yayınla kongredeki 308 hekim ameliyatı izlerken, operasyonu yapan Prof. Dr. Çelik bu esnada katılımcılardan gelen soruları yanıtladı

Antalya'da ameliyatı canlı yayınla 308 hekim izledi

ANTALYA'da devam eden tıp kongresi kapsamında Prof. Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat gerçekleştirdi.Canlı yayınla kongredeki 308 hekim ameliyatı izlerken, operasyonu yapan Prof. Dr. Çelik bu esnada katılımcılardan gelen soruları yanıtladı

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:38
Antalya'da ameliyatı canlı yayınla 308 hekim izledi
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ANTALYA'NIN Belek bölgesindeki Ela Quality Resort Otel'de devam eden 5'inci Ulusal Obezite Cerrahisi Kongresi kapsamından ilginç bir sunuma yer verildi. Meksika, Brezilya, ABD, İtalya, İngiltere, Hindistan, Belçika, İran, Yunanistan, Portekiz, Azerbaycan, Fransa, Kazakistan, Hollanda, İspanya, Portekiz, Almanya'dan gelen uzmanlarla birlikte 308 hekim canlı yayında yapılan ameliyatı izleyip sorular yönlendirdi. Kongrenin yapıldığı otelden 40 kilometre uzaklıktaki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, Prof.Dr. Alper Çelik, tip 2 diyabet tedavisine yönelik ameliyat gerçekleştirdi. Dünyada sadece 8 cerrahın yapabildiği bu operasyona Belek'teki katılımcıların ilgisi büyük oldu. Prof.Dr. Çelik, canlı yayında meslektaşlarına yaptığı ameliyatta hangi yöntemleri kullandığını, nasıl bir yol izlediğini ve neden bu hastaya operasyonu gerçekleştirdiğini, ameliyat sırasında anlattı.

3 BİNE YAKIN AMELİYAT YAPTI

Aynı zamanda Metabolik Cerrahi Derneği ve Vakfı'nın kurucu başkanı olan Prof.Dr. Alper Çelik, bugüne kadar 3 bine yakın hastayı ameliyat ettiğini söyledi. Bu ameliyatı dünyanın dört bir yanından gelen cerrahlara aktardığını belirten Prof.Dr. Çelik, şöyle dedi: 

"Bu cerrahi yönteminin diğer hekimlere kazandırılması için canlı yayında bu ameliyatı gerçekleştirdik. Şeker hastalığının ameliyatla tedavi edilebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Birçok insanı bu yöntemle ameliyat ettik ve başarıya ulaştık."

"ŞEKERSİZ HAYATA BAŞLAYACAK"

Prof.Dr. Alper Çelik, hasta 68 yaşındaki Emine Doğrusöz ile 2 yıldır irtibat halinde olduklarını söyledi. Hastanın ilaç ve insülin kullanmasına rağmen sıkıntılarının devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Çelik, "Emine hanım 16 yıllık şeker hastası ve 8 yıldır hem hap hem insülin kullanıyordu. Son dönemde sinir uçlarında hasarlar oluştu ve damar duvarlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Ameliyat sonrası Emine hanım ilaçlara veda edecek. Şekersiz bir hayata başlayacak" diye konuştu.

SİNDİRİM TRAFİĞİ DEĞİŞİYOR

Kapalı yöntemle küçük deliklerden yapılan işlemde, küçük kameralar vasıtasıyla organlar görüntülendi. Mide, ince bağırsağın baş ve son kısmına müdahale edildi. Sindirim trafiğini değiştiren ve emilimi bozmayan ameliyat sonrası hastalar birkaç saat sonra yürümeye başlıyor ve kısa sürede taburcu ediliyor.

"UNUTKANLIK VARDI"

Ameliyat öncesi konuşan hasta Emine Doğrusöz, heyecanlı olduğunu söyledi. Şeker hastalığı ile yaşamanın kolay bir şey olmadığını belirten Doğrusöz, "İlaçlara bağlı yaşıyordum ve unutkanlık vardı. Düşmeler oluyordu. Her zaman yataktan yorgun kalkıyordum. Umarım ameliyattan sonra bunlar ortadan kalkacak" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AntalyaBelekAçık Ameliyat
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