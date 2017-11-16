Antalya Büyükşehir’den yeni bir sosyal tesis daha

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ A.Ş., yeni bir sosyal tesisi daha hizmete sundu. Atatürk Parkı içerisinde yer alan sosyal tesisi yeniden düzenleyerek, halka açık bir şekilde hizmete sundu. Akdeniz ve Beydağları manzarası olan tesis vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal tesise geldiğini ifade eden Filiz Yalın, "Yakın bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Komşularımla birlikte bugün burada buluştuk. Yemekleri güzel, personeli güler yüzlü, mekan temiz ve manzarası da doyumsuz olunca çok memnun kaldık. Ben de arkadaşlarıma tavsiye edeceğim, artık buluşma noktamız burası olacak" dedi.

Öğle yemeği için arkadaşlarıyla birlikte EKDAĞ A.Ş Sosyal Tesise gelen Serbin Çelik ise, "İlk defa geliyorum ve hizmetten gayet memnun kaldım. Hizmet, ilgi, yemekler güzeldi" diye konuştu.

