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Antalya Büyükşehir’den Erol ailesine konteyner ev

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’de 70 yaşındaki annesi ile birlikte derme çatma bir evde yaşamını sürdüren sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Şükrü Erol’a konteyner ev yardımında bulundu

Antalya Büyükşehir’den Erol ailesine konteyner ev

Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike’de 70 yaşındaki annesi ile birlikte derme çatma bir evde yaşamını sürdüren sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan Şükrü Erol’a konteyner ev yardımında bulundu

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:14
Antalya Büyükşehir’den Erol ailesine konteyner ev
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FİNİKE'NİN Karşıyaka mahallesinde sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan 70 yaşındaki annesi Hörü Erol ile birlikte derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veren 49 yaşındaki Şükrü Erol’un yardım çağrısına Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in talimatı ile Erol ailesine konteyner ev yardımı yapıldı. Finike Belediyesi’nin desteği ile yerleştirilen konteyner ev Erol ailesine sıcak bir yuva oldu. Anne Hörü Erol oğlu Şükrü Erol’un sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığını mahalle halkının desteği ile güçlükle yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, Büyükşehir Belediyesine yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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