Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Türel: “Taş ocaklarının kökünü kazıyacağız”

TÜREL, yıllardır ilçenin kanayan yarası olan taş ocakları ile ilgili olarak da, “Kökünü kazıyacağız” dedi.

AK Parti Konyaaltı İlçe Kongresi’ne katılan Başkan Menderes Türel, partililere Konyaaltı ilçesinde devam eden projeleri anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ilk günkü heyecan ve aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Biz siyasetin içerisinde makam mevki sahibi olmak için bulunmuyoruz. Biz bir davaya hizmet etmek için o davanın neferi, hizmet eri olmak için siyaset yapıyoruz. İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu heyecanı kaybetmezsek evelallah bizim bileğimizi kimse bükemez” dedi.

Konyaaltı’nda Büyükşehir Belediyesi olarak yaptırdıkları anketle ilgili bilgi veren Türel, “Büyükşehir Belediyesi olarak Konyaaltı’nda AK Parti birinci parti. Bunu özellikle ifade ediyorum. Bizim anketlerimiz öyle kendimizi kandırmak için falan yaptığımız anketler değil, yol haritamızı çizmek için yaptığımız anketler. Ve Büyükşehir olarak birinci parti mertebesine Konyaaltı ilçesinde geldiysek bunu her noktaya taşıyabiliriz. Siyasi parti rozetimizi seçildiğimizde belediyenin kapısında bırakırız ve deriz ki bize oy verene de oy vermeyene de herkese hizmet edeceğiz. Bunun için gayret göstereceğiz deriz. Bakın bunun en güzel örneği Konyaaltı’dır” diye konuştu.

"Tarafsız olmanın onurunu yaşıyorum"

Özellikle cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalarında AK Parti dışında farklı partiden yöneticilerin bulunduğu il ve ilçelere yatırım yapılmadığı eleştirilerine de cevap veren Türel, “Bunun en güzel örneği Konyaaltı’dır. Konyaaltı aslında en düşük oy oranı aldığımız ilçemiz ama biz en önemli projelerimizi Konyaaltı ilçemizde gerçekleştiriyoruz. Hani diyorlar ya siyasi parti mensubu olunca tarafsız olunmaz diye, cumhurbaşkanlığı tartışmalarında bunu çok söylediler. Cumhurbaşkanı partili olunca tarafsız olmaz dediler. Kesinlikle doğruyu yansıtmıyor. Bu kardeşiniz AK Parti mensubu olmaktan şeref duyuyor. Ama tarafsız bir belediye başkanı olarak da en az oy aldığı ilçeye de en önemli projeleri gerçekleştiriyor. Demek ki partili olunca tarafsız olunmaz diye bir söz kabul edilemez. Ben bir partiliyim bundan şerefte duyuyorum ama tarafsız olmanın da onurunu yaşıyorum” dedi.

"Boğaçayı projesi bir dünya projesi ve 3 etapta yapıyoruz"

Başkan Türel, konuşmasında Büyükşehir Belediyesinin en önemli vizyon projelerinden olan Boğaçayı’na da değindi. Türel, “Konyaaltı’nda yapmakta olduğumuz hizmetlerimize bir bakın hepsi hayal projelerdi. 2009 seçimlerinde ben bu projeleri yapma iddiasını ortaya koyduğumda benimle dalga geçtiler. 10 yaşında bir çocuğun bilgisayar başında hazırladığı animasyonları yutturuyor millete dediler. Bunu diyenler şimdi acaba bizim yaptığımız bu projeler gerçekleşiyorken nasıl yutacaklar ben merak ediyorum. İşte Boğaçayı projesi. Bir dünya projesi ve 3 etapta yapıyoruz. Büyük limanın doğu istikametinde 470 yat kapasiteli bir yat limanı olacak. Artık derenin o bataklık o sazlık o mezbelelik görüntüsü ortadan kalıyor. İkinci köprünün biraz ilerisine kadar denizi almak suretiyle orada muhteşem bir görüntü ve dere kenarında halkın yaşam alanları peyzaj ve dekorasyon projeleriyle Konyaaltı’na gelen değil Antalya’ya gelen herkesin vaktinin çok güzel bir şekilde geçirebileceği adeta Antalya’nın yeni bir buluşma noktası geliyor” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı’ndan Antalya’ya tam destek

Boğaçayı Projesi ve Sinema Stüdyoları Projesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir destek verdiğini ifade eden Türel, şunları söyledi:

“Boğaçayı’nda ihalemizi gerçekleştirdik. Bugünlerde sözleşme imzalanıyor. Ve artık Boğaçayı’nda bu aybaşı itibariyle kepçeler, kazmalar, kürekler başlıyor ve inşaatımız başlıyor. Hani yapılamazdı. Yapıyoruz diye de bazılarını bir telaş aldı. Gene milletin aklını yalan dolanla, iftirayla karıştırmaya çalışıyorlar, çalışacaklardır. Çıkıp onu bunu bahane etmeyin. Delikanlı gibi biz bu projeyi yaptırmak istemeyiz deyin de bende sizi alkışlayayım ama nerede sizde o samimiyet. Sadece Boğaçayı Projesi değil arkasından sinema stüdyoları, bu da hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah kendisinden razı olsun. Bütün projelerimizde bizim önümüzü talimatlarıyla açıyor ve Antalya’ya muhteşem bir destek veriyor. İşte şimdi sinema stüdyolarıyla ilgili dere kenarında yapacağımız özel proje alanıyla ilgili Türkiye’de bir ilk proje esaslı mülkiyet satışına dayalı bir ihale gerçekleştiriyoruz. Yani yatırımcıya diyoruz ki buyurun burada mülkiyet sizin olacak. Ama bizim istediğimiz projeyi yapacaksın. Yapmazsan kusura bakma. Biz ne istiyorsak o yapılacak. Çünkü bizim derdimiz Antalya’ya hizmet etmek. Antalya’ya değer kazandırmak. Konyaaltı’nın katma değerini yükseltmek.”

"Boğaçayı’nda taşkın yaşanmayacak"

Türel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun için Bakanlar Kurulu kararını çıkarttık. Tüm bakanlarımız, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız imzaladı. Tabi bizim Boğaçayı Projesi’nde en önemli sorun neydi? Burasının bir taşkın önleme alanı olması ve her sel felaketinde büyük bir riskle karşı karşıya kalmamız. Bu noktada Orman ve Su işleri Bakanımız bir mühendis olarak projeye çok ciddi katkılar sağladı. Burada biz aslında bir dere kenarı düzenlemesi, özel proje alanı, sinema stüdyoları, yat limanı yapmaktan öte bir taşkın önleme, bir sel felaketini önleyecek bir çalışma yürütüyoruz. İşin temelinde bu var. Bundan yaklaşık 9-10 sene önce bir sel felaketi yaşandı Boğaçayı’nda ve deniz kenarındaki köprü denize uçtu gitti. O sel felaketi 2 bin 300 debi ile gerçekleşmişti. Şimdi bizim yaptığımız taşkın önleme hesaplarında 4 bin 600 debiye kadar orada bir tehlike söz konusu olmayacak. Yani o selde yaşadığımız sıkıntıların iki misli oranında bir yağış bile gelse Allah’ın izni ile inşallah orada sıkıntı yaşamayacağız.”

"Taş ocaklarının kökü kazınacak"

Konyaaltı’nın kanayan bir başka yarası olan taş ocaklarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Türel, “Taş ocakları meselesinin de kökünü kazıyoruz. Bununla da ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Şimdi bu taş ocaklarının hepsi belediyemize devrediliyor. Enerji Bakanımız, Kalkınma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız, kurul kararı alarak, bu taş ocaklarının Büyükşehir Belediyesi’ne devrine karar verdi. Boğaçayı Projemizin önü açıldı ve bu taş ocaklarının projeye engel bir hali kalmadı. İşte bu sorunu da çözüyoruz. Şimdi çevre çevre diye konuşanlar, niye bunları konuşmuyorlar. Senelerdir Antalya’nın en büyük kanayan yarası, baş ağrısı taş ocakları. Boğaçayı’ndaki taş ocakları, kökünü kazıyoruz. Hani çevreciydiniz. Niye bunu takdir etmiyorsunuz? Çünkü onların gözleri var görmüyor, dilleri var söylemiyor, kulakları var duymuyor. Varsın olsun, biz Antalya’mıza, Konyaaltı’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Konyaaltı’na değer katacak bir diğer proje olan Konyaaltı Sahil Projesi’nin de 2 gün önce ihalesinin gerçekleştiğini ifade eden Türel, “Bir muhteşem proje daha. Ekim başı gibi özellikle hemen varyantın altından sahil projemizin inşaatına başlıyoruz. Hedefimiz sahil projemizi önümüzdeki yaza yetiştirmek. İnşallah bunu da 2018 yazında Konyaaltı Sahil Projemizi yetiştirmiş olacağız” dedi.

"Tünektepe’ye muhteşem bir eser geliyor"

Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Antalya’ya sembol bir yapı kazandıracak Tünektepe Projesi’yle ilgili de açıklamalarda bulunan Türel, “İşte Tünektepe Teleferik, 1970 yılından beri konuşuluyordu, daha yeni bitti. Konyaaltı’na hayırlı olsun çok da güzel oldu. Şimdi onun üzerinde bir 7 yıldızlı otel konaklama tesisi yapıyoruz ama günübirlik kullanım alanıyla. Yani benim vatandaşım Tünektepe’ye çıkacak, oradaki seyir teraslarında fotoğrafını çekecek, çayını içecek, tostunu yiyecek, en güzel şekilde oradan günübirlik tesis olarak istifade edecek. Halka açık günübirlik tesisle beraber Antalya’nın sembol değeri olabilecek muhteşem bir eser ortaya çıkacak” diye konuştu

"Milletin dertleriyle dertleniyoruz"

Konyaaltı’nda projelerine devam edeceklerini ifade eden Türel, şu ifadeleri kullandı:

“Hobi evleriyle, altyapısıyla üst yapısıyla Konyaaltı’na yaptığımız hizmetleri görüyorsunuz. Şimdi 1 ay içerisinde Kapalı Spor Salonu’nun da temelini Konyaaltı’nda atıyoruz. Bizi eleştiriyorlar şimdi. Işıklardaki Kapalı Spor Salonu’nu Kent Müzesi’ne çeviriyorsun, spor salonu yapmıyorsun diye. İnsanda biraz insaf olur. Ben dün Sedir Mahallesi’nde iki tane spor salonunun temelini attım. 8 ayda bitireceğiz. Karşımızda 10 bin kişilik salon duruyor. 5 sene reklam arası vermeseydik, bu projeler 5 sene önce bitecekti. Ama maalesef yaprak kıpırdamadı. Antalya’nın önündeki engellerle Yüzüncü Yıl Projesini iptal ettiklerinde ne diye billboardları astılar biliyorsunuz değil mi Bu projeyi iptal ettiklerinden dolayı ‘100 yıllık yanlıştan döndük’ dediler. Yazıklar olsun. Antalya’ya 5 senede 15 sene kaybettirdiniz. İşte bitti 33 bin kişilik stadyum, 10 bin kişilik salon. Kötü mü oldu? Bunun nesi yanlıştı? Şimdi Antalya dünyanın en önemli turnuvalarına ev sahipliği yapabilecek bir duruma geldi. Dert hizmet etmek olmazsa, hizmet etmek mümkün olmuyor. Cumhurbaşkanımız söylüyor ya bunlar dertli değil, biz dertliyiz. Biz bu memlekete hizmet etmek için bu milletin derdini çözmek için dertliyiz. Aramızdaki fark bu.”