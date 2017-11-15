Antalya Büyükşehir afet bölgesinde

FİNİKE'DE 188, Kumluca’da 20, Demre’de 6 olmak üzere 214 hasarlı ev tespit edilirken, vatandaşlara verilecek 50 konteyner evin de kurulum çalışmalarına başlandı.

Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta büyük hasara yol açan hortum afeti sonrası Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, seferberlik ilan ederek belediye ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye, ASAT, Kırsal Hizmetler, Fen İşleri ve Çevre Koruma Dairesi ekipleri, arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılarak, can güvenliği için tedbir aldı. Sosyal hizmet ekipleri, olayın hemen ardından vatandaşlara acil gıda paketi ve sıcak pide yardımında bulundu.

Sıcak yemek dağıtılıyor

Başkan Menderes Türel, gün ışımasıyla birlikte Antalya Valisi Münir Karaoğlu ile birlikte afet bölgesine giderek, incelemelerde bulundu, vatandaşlara destek oldu. Büyükşehir Belediyesinin mobil aşevi de yola çıkarak Finike ve Kumluca’daki afetzedelere üç öğün sıcak yemek dağıttı. Mobil aşevi afet bölgesindeki vatandaşlara 2 bin kişilik sıcak yemek ikramına devam ediyor.

214 hasarlı ev tespit edildi

Seraların yanı sıra evlere de büyük zarar veren hortumun etkili olduğu bölgede Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, zarar gören alanları tek tek gezerek, incelemelerde bulundu. Finike’de 188, Kumluca’da 20, Demre’de 6 olmak üzere 214 hasarlı ev tespit edildi.

Konteyner evler hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, itfaiye, ASAT, Fen İşleri, Çevre Sağlığı ve Kırsal Hizmetler ekiplerinin hortum felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren vatandaşların yardımına koştuğunu belirtti. Yıkılan ve zarar gören evlerin tek tek belirlendiğini söyleyen Türel, "Tespit işlemleri tamamlandı. AFAD, belediyemize 50 adet konteyner ev gönderdi. Afetzedelere evlerini teslim edeceğiz. Şu anda ekiplerimiz, evlerin kurulacağı yerleri hazırlıyor, zemin ve alt yapı çalışması yapıyor. Tamamlanır tamamlanmaz konteyner evlerin kurulumu yapılacak. Elektrik ve su bağlantıları ile birlikte ailelerimizi sıcak yuvaya kavuşturacağız" dedi.

Vatandaşımızın yanındayız

Afetzedelerin yaralarının en kısa sürede sarılacağını belirten Başkan Türel, "Zarar gören evleri onaracağız, ardından ev eşyası yardımında bulunacağız. Vatandaşlarımızı tekrar yuvalarına kavuşturacağız. Fen İşleri ekiplerimiz bozulan yolları onarıyor ve ulaşıma açıyor. Devletimiz ve Büyükşehir Belediyemiz tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındadır" diye konuştu.