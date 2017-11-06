Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112314
ALTIN
158.403
DOLAR
3.8731
STERLİN
5.0686
EURO
4.4909
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
banner468

Antalya AK Parti Milletvekili Enç: Kadın vali, kaymakam, defterdar görmek istiyoruz

Ak Parti Milletvekili Enç: Kadın vali, kaymakam, defterdar görmek istiyoruzAK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Keşke kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek" dedi.

Antalya AK Parti Milletvekili Enç: Kadın vali, kaymakam, defterdar görmek istiyoruz

Ak Parti Milletvekili Enç: Kadın vali, kaymakam, defterdar görmek istiyoruzAK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Keşke kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek" dedi.

06 Kasım 2017 Pazartesi 14:01
Antalya AK Parti Milletvekili Enç: Kadın vali, kaymakam, defterdar görmek istiyoruz
banner404

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya temsilciliğinin düzenlediği 'Yaşamın içinde kadın 17' konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri, ünlü bir otelde Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve KADEM üyelerinin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Milletvekili Enç, Ak Parti hükümeti olarak 16 yıllık iktidarlık süresi boyunca kadın ve erkek eşitliği için mücadele ettiklerini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının sadece sivil toplum göreviyle ilgilenmesi gerektiğini anlatan Enç, "KADEM kadın kimliğinin oturması için ciddi çalışmalar yaptı. Kadın-erkek demeden eşitlik içinde karar alma mekanizmalarında kadınlar da olsun istiyoruz" dedi. Kadın olarak Antalya'yı TBMM'de iki milletvekili olarak temsil ettiklerini belirten Enç, kadının toplum içinde daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Kadınlara görev verirken yetişmiş kadın kaynağı bulmanın da kolay olmadığını ifade eden Enç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Keşke sayılar artsa, kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek. '16 yıldır iktidardasınız siz neden yapmadınız' diyecek olursanız bu çok kolay bir süreç değil. Yetişmiş insan kaynağının bulunması kolay değil. Atama ya da görevlendirme olurken biz kadınlarımızı sürekli destekledik."300'ün üzerinde katılımcının 1500 eserle yarıştığı etkinlikte ilk üçe girenler para ödüllerini Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek'in elinden aldı. Yarışmada Alev Özcan 1'inci, Yılmaz Dinçer 2'nci, Sema Mermertaş ise 3'üncü oldu. Ödül töreninin ardından katılımcılar fotoğrafların sergilendiği alanda sergilenmeye değer görülen eserleri inceledi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAK Parti Milletvekili EnçGökçen Özdoğan Enç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da tarla kazarken 2400 yıllık tarih çıktı
Antalya'da tarla kazarken 2400 yıllık tarih çıktı
Manavgat'ta engelli sporcu elektrikli testerenin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Manavgat'ta engelli sporcu elektrikli testerenin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Gazipaşalı çiftçinin su sorunu çözüldü
Gazipaşalı çiftçinin su sorunu çözüldü

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim