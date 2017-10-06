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Anamur'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Anamur'da seyir halindeki araç alev alev yandı

Anamur'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Anamur'da seyir halindeki araç alev alev yandı

06 Ekim 2017 Cuma 11:14
Anamur'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
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MERSİN'İN  Anamur ilçesinde seyir halindeki araç alev alev yandı.

Olay, saat 21.00 sularında Anamur Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Şener B. idaresindeki 06 YKR 11 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü, hemen aracını sağa çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yanmaya başlayan araca müdahale etti. Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde aracın tamamen yanmasının önüne geçildi. Aracın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından kapanan D-400 karayolu yeniden trafiğe açıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. - MERSİN
 

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Anahtar Kelimeler:
AnamurAraç Yangını
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