Altın Portakal'da yarışacak o filmler

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Kültür Sanat Vakfı (AKSAV) işbirliğiyle 4-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programı kapsamında yer alan uluslararası uzun metraj film yarışmasına 10 film seçildi.

Bu yıl Nawapol Thamrongrattanarit'in, 2012 Tayland yapımı ilk uzun metrajlı çalışması "36", Rumen yönetmen Corneliu Porumboiu'nun dünya prömiyeri Locarno'da yapılan son filmi "When Evening Falls on Bucharest or Metabolism-Bükreş'e Gece Çöktüğünde ya da Metabolizma", Polonyalı genç yönetmen Tomasz Wasilewski'nin Karlovy Vary East of the West yarışmasında en iyi film ödülüne değer görülen "Floating Skyscrapers- Dalgalanan Gökdelenler", İsrailli genç yönetmen Tom Shoval'in birçok uluslararası festivalde izleyiciyle buluşan, Kudüs Film Festivali'nde en iyi film ödülü dahil birçok ödül kazanan "Youth-Gençlik", Mısırlı yönetmen Hala Lotfy'nin 2013 Berlin Film Festivali'nde forum bölümünde gösterilen ilk uzun metraj çalışması "Coming Forth by Day-Gündüz Gözüyle", Fransız yönetmen David Perrault'nun Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası'nda dünya prömiyerini yapan "Our Heroes Died Tonight-Kahramanlarımız Bu Gece Öldüler", Barbara Albert'in San Sebastian Film Festivali'nde yarışan "The Dead and The Living-Ölüler ve Yaşayanlar", "Beşir'le Vals" filmi ile birçok uluslararası ödül alan ve Oscar'a da aday gösterilen İsrailli yönetmen Ari Folman'ın animasyon türündeki filmi "The Congress-Son Şans", Ramon Zürcher'in Berlin ve Cannes Film Festivalerinde izleyiciyle buluşan, Kopenhag'da düzenlenen CPH PIX'te "Yeni yetenek" ödülüne değer görülen 2013 Almanya yapımı ilk uzun metraj filmi "The Strange Little Cat-Tuhaf Kedicik" adlı filmleri, Altın Portakal için yarışacak.

Deniz Akçay'ın Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülü için yarışan "Köksüz-Nobody's Home" adlı filmi de Altın Portakal'ın bu yılki uluslararası yarışmasında yer alanTürkiye yapımı tek film