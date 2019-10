Alman Noel Baba 21. kez Demre'de

ALMAN Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe, Demre'deki ziyaretlerine yeni Kaymakam Onur Şatıroğlu ile başladı. Kaymakam Şatıroğlu, Wolfgang Kimming Liebe'yi kaymakamlık girişinde karşıladı ve ardından birlikte kaymakamlık makamına geçtiler. Liebe, Kaymakam Şatıroğlu'na yaptığı çalışmalar ve misyonu hakkında bilgi verdi. Wolfgang Kimming Liebe, "Demre benim ikinci ama son yolculuğumdaki vatanım. Ben Demre'nin fahri hemşehrisiyim. Demre'nin tanıtım elçisiyim. Öldükten sonra Demre'ye gömüleceğim. Bunun izinlerini aldım. Önümüzdeki 5 yılda Noel Baba olarak dünyanın birçok ülkesini ziyaret edeceğim. Gittiğim her yerde Demre'yi tanıtacağım" dedi.



Kaymakam Onur Şatıroğlu da "Sizi biz de Demre'nin bir bireyi olarak görüyoruz. Demre için yapacağınız her çalışma, her katkı için teşekkür ediyoruz" dedi.



Alman Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya'yı ziyaret etti. Alman Noel Baba'yı, Başkan Okan Kocakaya ve aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Ünal Çetinkaya'nın da bulunduğu bir grup belediye meclisi üyesi karşıladı. Wolfgang Kimming Liebe, Başkan Kocakaya'yı kutladı, ardından yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Liebe, "Bir aylığına Demre'ye gelmek istiyorum. Bir ay boyunca Noel Baba kıyafetiyle Myra, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Kekova'da gezerek özellikle Avrupalı turistlere Noel Baba'yı ve Demre'yi tanıtmak istiyorum. Çünkü sizden önceki Demre Belediye Meclisi, bana oybirliğiyle Demre'nin fahri hemşehrilik beratını verdi. Ben artık Demreliyim. Bu şehri seviyorum. Dünyanın her yerinde göğsümde taşıdığım Türk bayrağıyla Demre'yi tanıtmak istiyorum" diye konuştu.



Başkan Kocakaya da "Siz bizim hemşehrimizsiniz. Sizin Demre için yapacağınız her çalışmaya katkı sağlamaya, sizi burada ağırlamaya hazırız. Dünyanın her yerinde göğsünüzde Türk bayrağı taşımanız, Demre'yi tanıtmanız bizim için onurdur" dedi.



Ardından Başkan Kocakaya, Alman Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe'ye teşekkür plaketi verdi.