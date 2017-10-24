Alanya’da yağmur suyu hatları temizleniyor

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi yağmur suyu drenaj hatlarında periyodik bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Yağmur mevsiminin başlaması nedeniyle, olası bir su taşkını ya da birikme yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması için Alanya merkezde iki ayrı ekiple yağmur suyu drenaj hatları temizleniyor. Telekom Katlı Kavşağı çevresi, Saray Mahallesi Oral Sokak başta olmak üzere çalışmalarına devam eden ASAT, Atatürk Caddesi ve çevresinde de önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Telekom Kavşağı’ndaki sorunu çözmek için de Alanya Belediyesi ve Karayolları ile işbirliği içinde ekiplerin çalıştığını belirterek “ASAT ekiplerimiz de bölgedeki yağmur suyu drenaj hatlarını araçlarla temizliyor. Alanya merkez de de aynı şekilde çalışıyoruz. Yağışlar sonrası herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekenler fazlasıyla yapılıyor” dedi.