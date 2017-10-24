Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107716
ALTIN
152.604
DOLAR
3.7117
STERLİN
4.8948
EURO
4.3662
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Aşırı tuz diyalize götürüyor
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

Alanya’da yağmur suyu hatları temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, yağış mevsimi öncesi Alanya genelinde yağmur suyu hatlarını temizliyor

Alanya’da yağmur suyu hatları temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri, yağış mevsimi öncesi Alanya genelinde yağmur suyu hatlarını temizliyor

24 Ekim 2017 Salı 12:08
Alanya’da yağmur suyu hatları temizleniyor
banner404

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi yağmur suyu drenaj hatlarında periyodik bakım ve temizlik çalışması yapıyor. Yağmur mevsiminin başlaması nedeniyle, olası bir su taşkını ya da birikme yaşanmaması, vatandaşların mağdur olmaması için Alanya merkezde iki ayrı ekiple yağmur suyu drenaj hatları temizleniyor. Telekom Katlı Kavşağı çevresi, Saray Mahallesi Oral Sokak başta olmak üzere çalışmalarına devam eden ASAT, Atatürk Caddesi ve çevresinde de önümüzdeki günlerde çalışmaya başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Telekom Kavşağı’ndaki sorunu çözmek için de Alanya Belediyesi ve Karayolları ile işbirliği içinde ekiplerin çalıştığını belirterek “ASAT ekiplerimiz de bölgedeki yağmur suyu drenaj hatlarını araçlarla temizliyor. Alanya merkez de de aynı şekilde çalışıyoruz. Yağışlar sonrası herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekenler fazlasıyla yapılıyor” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAlanyaHüseyin GüneyASATYağmur SuyuAntalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali çok renkli geçti
8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali çok renkli geçti
Alanya Avsallar'a yeni park
Alanya Avsallar'a yeni park
Antalya’da cezaevindeki yangın ihbarı korkuttu
Antalya’da cezaevindeki yangın ihbarı korkuttu

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim