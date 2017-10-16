Alanya’da çam ağaçları zararlılarına karşı biyolojik mücadele

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çam ağaçların kurumasına neden olan çam kese tırtıllarının ormanlık alanın tümüne yayılma eğilimine karşı mücadele başlattı. Orman ekosistemine zarar verdiği için kimyasal ilaçlamaya son veren Alanya Belediyesi, Kale ve Ulaş civarında tespit edilen çam kese böceğine karşı biyolojik mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Akdeniz Bölgesi’nde de hızla yayılma gösteren kırmızı palmiye böceğinin etkilerini yok etmek amacıyla hurma ağaçlarını da ilaçlamaya başlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Yaptığımız ilaçlamanın çam ağaçlarının en büyük zararlısı olan Çam kese böceği ile etkin bir mücadele yöntemi olduğunu biliyor ve başarılı olacağına inanıyoruz. Yangınlara nazaran ormanlara 5 kat daha fazla zarar veriyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kullanılan mücadele yöntemlerini Alanya’da da uyguluyoruz" dedi.