Alanya yolunda feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

KAZA, saat 01.00 sıralarında Kızılot Mevkii D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya’dan Alanya istikametine ilerleyen Emre Demirli’nin (24), kullandığı 35 P 1006 plakalı motosikletle aynı yönde seyreden henüz ismi öğrenilemeyen kişinin kullandığı 07 LL 105 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, sürücüsü Demirli’nin metrelerce sürüklendi. Kafasındaki kaskın boynunu kesmesinden dolayı aşırı kan kaybeden Demirli, olay yerinde feci şekilde can verirken, otomobilin sürücüsü de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sürücüyü ambulansla hastaneye götürürken, kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Demirli’nin cansız bedeni morga gönderildi. Öte yandan Emre Demirli’nin motosiklet tutkunu olduğu ve sosyal paylaşım sitesinde 2 gün önce motosikletiyle 299 km hızla giderken dikkat çeken paylaşımlar yaptığı görüldü.