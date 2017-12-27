Alanya ve Gazipaşa’da 17 milyon TL’lik içme suyu yatırımı

ALANYA ve Gazipaşa'ya 17 milyon TL’lik yatırımla su depolama üniteleri ve 314 kilometre içme suyu hattı döşendi.

ASAT Genel Müdürlüğü, ilçelerin içme suyu ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Özellikle yaz mevsiminde içme suyu sorunu yaşayan Alanya ve Gazipaşa ilçelerinin bazı bölgelerinde vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak amacıyla başlatılan çalışmalar sona geldi. 17 milyon TL’lik Alanya, Gazipaşa Müteferrik İçme Suyu Yapım İşi kapsamında 4 adet 200 metreküp, 3 adet 100 metreküp ve 8 adet 50 metreküp kapasiteli depo yapılarak bağlantıları kuruldu. Alanya için 195 bin metre, Gazipaşa için ise 119 bin metre polietilen ve çelik boru kullanılarak içme suyu isale hattı döşendi. Toplamda 314 kilometre boru hattı tamamlanmış oldu. İki ilçenin özellikle yaz aylarında su sıkıntısı çeken mahallelerinin artık problem yapamayacağı bildirildi.