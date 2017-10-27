Alanya'nın en yoğun bölgesini rahata kavuşturacak proje

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi tarafından Oba Çayı üzerine yapılan Cikcilli ile Oba Mahallesi'ne Metro Market’in kuzeyinden kesintisiz ulaşımı sağlayacak olan köprü, betonarme olarak inşa ediliyor. 20 metre genişlik ve 25 metre uzunluğundaki köprüde üst beton dökülme aşamasına gelindi. Tüm bölgelerde olduğu gibi Oba ve Cikcilli bölgesinde imar yollarını hizmete sunmaya devam ettiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Çayı üzerine yapılmakta olan yeni köprü ile özelikle çevreyolu ile Araştırma Hastanesi çevresinde trafiğin rahat bir akışa kavuşacağını söyledi. Başkan Yücel, “Bölge, yerel ve transit geçişlerle araç trafiği açısından Alanya’nın en yoğun bölgesi. Tabii ki bunda Oba, Cikcilli ve yukarı mahallelerin hızlı gelişimi ve modern yapılaşması en büyük etken. Emlak açısından yoğun talep alan bölge doğal olarak trafiğin de artmasına neden oluyor. Bu köprü ile Cikcilli ile Oba’yı birbirine bağlayıp trafiği büyük ölçüde rahatlatacağız" dedi.