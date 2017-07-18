Alanya Mahmutlar'da muhtar ve azadan örnek davranış

MAHMUTLAR Mahallesi'ndeki bir eczaneye giden Kanadalı Linda Patricia (59) içerisinde bir miktar para ile pasaport olan çantasını burada unuttu. Çantayı bulan Mahmutlar Mahallesi Muhtarlığı'nda aza ve aynı zamanda eczacı teknisyeni Selahattin Uğurkutu bunun üzerine Muhtar Ahmet Top'a durumu aktardı. Muhtar Top da, Patricia'nın ikamet kayıtlarını inceleyerek Alanya Göç İdaresi Müdürü Ramazan Şimşek'ten yerleşik Kanadalının adresini öğrendi. Daha sonra Patricia'nın evine gidilerek içerisinde para ve pasaport bulunan çantası teslim edildi. Öte yandan çantası bulunan Patricia da aza Uğurkutu'ya çikolata ve tatlı alarak teşekkür etti.