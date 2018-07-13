Alanya halkı lise istiyor

ALANYA'NIN Toslak, Yeniköy, Hacıkerimler, Kayabaşı, Emişbeleni ve Elikesik Mahalleleri'nin sakinlerinin yetkililerden bir isteği var. Mahalle sakinleri mahallede bir lise yapılmasını istiyorlar. Yıllardı taşımalı eğitim yaptıklarını belirten mahalle sakinleri yeni yapılacak bir lisenin bölgenin en büyük ihtiyacı olduğunu söylediler. Hamdullah Emin Paşa Vakfı'na ait 80 dönümlük arazide lise yapılabileceğini belirten vatandaşlar kamuoyundan ve yetkililerden bu konuda destek istediler.