Alanya'da park halindeki otomobil yandı

EDİNİLEN bilgiye göre, Okurcalar-İncekum arasındaki bölgede D-400 Karayolu üzerinde park halinde bulunan ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil sebebi belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı bir itfaiye otomobildeki yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.
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