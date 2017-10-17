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Alanya'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarını batı mahallelerinde yoğunlaştırdı

Alanya'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarını batı mahallelerinde yoğunlaştırdı

17 Ekim 2017 Salı 15:33
Alanya'da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'NIN kırsalındaki Hacıkerimler ve Kayabaşı Mahallesi’nde devam eden sathi kaplama çalışmaları, programa alınan Güney, Burçaklar, Yenice, Soğukpınar ve Gözübüyük Mahallesi’nde devam edecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kırsal ve merkez mahallelerde şehrin her noktasında altyapı, üstyapı, yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirterek, “Vatandaşımızın kaliteli ve kesintisiz ulaşım hizmetine ulaşması için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Doğuda ve batıda olmak üzere iki ayrı sathi kaplama ekibi bu kapsamda aralıksız çalışıyor. Doğu mahallelerinde Akçatı ve Bıçakçı ile çevre mahallelerde asfalt çalışmalarımız devam ederken, batıda ise  Hacıkerimler'in ardından Kayabaşı, Güney, Burçaklar, Yenice, Soğukpınar ve Gözübüyük Mahallesi’nde çalışmalar devam edecek” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaAsfalyHüseyin GüneyAdem Murat Yücel
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