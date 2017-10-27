Alanya Belediyesi’nden tek tip muhtarlık ofisi projesine devam

OBA Mahallesi’nden sonra, Fığla ve Güllerpınarı Mahallesi’nde de muhtar ofislerinin yapımına başlandı.

Alanya Belediyesi, vatandaşların ihtiyaçlarına ve taleplerine daha hızlı cevap vermek adına muhtar ofisleri projesini hayata geçiriyor. Çok amaçlı olarak projelendirilen muhtarlık ofisi binaları, çevresinde çocuklar için oyun grupları, basketbol ve voleybol sahaları da bulunuyor. 30 metrekarelik büyüklüğünde, içerisinde tuvalet, mutfak ve muhtarlık bölümü bulunan ofisler kent estetiği açısından tek tip olarak projelendirilip inşa ediliyor. Oba Mahallesinde hizmete açılan muhtarlık ofisinin ardından Fığla ve Güllerpınarı Mahalleleri’nde muhtar ofisi inşaatları sürdürülüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür eden Fığla Mahalle Muhtarı Hilmi Türkeli ve Oba Mahalle Muhtarı Mustafa Gürel, muhtarlık ofisleri için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Fığla Mahalle Muhtarı Türkeli, “Başkanımıza mahallemize böyle bir park ve ofis kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bizlere değeri biçilmez bu hizmet ve destekleri için mahallem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

