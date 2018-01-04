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Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı yenilendi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yenilenen Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı yenilendi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yenilenen Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti

04 Ocak 2018 Perşembe 13:13
Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı yenilendi
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ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkını ziyaret etti. Trafik Eğitim Parkında eğitim alan öğrencilerin derslerine katılan Başkan Yücel, trafik kurallarına uymanın önemi konusunda çocuklarla sohbet etti. Yaklaşık 1 saat boyunca piste kalan Başkan Yücel, uygulamalı sürüş ve trafik işaretleri derslerinde de öğrencilere eşlik etti.

Trafik eğitim pisti baştan sona yenilendi

Yenilenen eğitim pistinde de incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “Küçük yaşlarda çocuklarımızın trafik eğitimi almalarına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle pistimizi daha da geliştirerek yeniden düzenledik. Daha kullanışlı ve özellikle öğrencilerimiz için çekici hale getirdik. Tüm Alanya halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

2017 yılında 8187 öğrenci trafik eğitimi aldı

2017 yılında 8187 öğrencinin eğitim aldığı Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Pistinde hafta içi okullar ve kreş öğrencilerine, cumartesi günleri anne, baba ve çocuklara ücretsiz uygulamalı trafik eğitimi veriliyor.

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Son Güncelleme: 04.01.2018 15:23
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiTrafik Eğitim ParkıAdem Murat Yücel
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