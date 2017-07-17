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Alanya Başköy Mahallesi'nde asfalt sevinci

Alanya Belediyesi, kente en uzak mahalle olan Başköy’de asfalt çalışması başlattı. Çalışmaları izleyen mahalle halkı, “Başkan Yücel sayesinde mahallemiz ilk defa asfaltla tanışıyor. Bu bizim için büyük bir gün" dedi

Alanya Başköy Mahallesi'nde asfalt sevinci

Alanya Belediyesi, kente en uzak mahalle olan Başköy’de asfalt çalışması başlattı. Çalışmaları izleyen mahalle halkı, “Başkan Yücel sayesinde mahallemiz ilk defa asfaltla tanışıyor. Bu bizim için büyük bir gün" dedi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 15:42
Alanya Başköy Mahallesi'nde asfalt sevinci
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi tarafından Alanya’nın en uzak mahallesi olan Başköy’de asfalt çalışması başlatıldı. Mahallelerinin ilk defa asfalt yüzü gördüğünü belirten mahalle halkı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Başköy sakini olan Erkan Taşçı, “Yaptığı hizmetlerden dolayı Adem Başkan'a teşekkür ediyorum. 71 yaşındayım. Asfaltı benim evime kadar çıkaracaklar" dedi. Asfalt çalışmaları Başköy’den sonra Fakırcalı Mahallesi ve İnasar Mevkii'nde devam edecek. 3 mahallede toplam 8 kilometre asfalt çalışması planlanıyor.

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Son Güncelleme: 17.07.2017 15:48
Anahtar Kelimeler:
AlanyaBaşaköyMAHALLESİAsfaltErkan Taşçı
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Mahmut 2017-07-17 17:53:14

Merkezde Buyukhasbahce olarak henuz medeniyetten uzagiz biz.

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