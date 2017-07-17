Alanya Başköy Mahallesi'nde asfalt sevinci

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediyesi tarafından Alanya’nın en uzak mahallesi olan Başköy’de asfalt çalışması başlatıldı. Mahallelerinin ilk defa asfalt yüzü gördüğünü belirten mahalle halkı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e teşekkür etti. Başköy sakini olan Erkan Taşçı, “Yaptığı hizmetlerden dolayı Adem Başkan'a teşekkür ediyorum. 71 yaşındayım. Asfaltı benim evime kadar çıkaracaklar" dedi. Asfalt çalışmaları Başköy’den sonra Fakırcalı Mahallesi ve İnasar Mevkii'nde devam edecek. 3 mahallede toplam 8 kilometre asfalt çalışması planlanıyor.
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