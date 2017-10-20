Alanya Avsallar'a yeni park

Haber: Alper KUTAY
ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “Parksız mahalle kalmayacak” söyleminin ardından çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Avsallar Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi, 472 ada, 2 parselde bulunan alana park projesi çalışmalarını tamamladı. 1.050 m2‘lik alan içerisinde 3 kademeli süs havuzu, pergola ve oturma alanları yapılarak şehir estetiğine uygun hale getirildi. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Merkez ve kırsal mahallerimizde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatıyla parksız mahalle bırakmayacağız. Yeni yapılan projelerimizde şehir estetiğine katkı sağlamayı, vatandaşın gün içerisindeki stres ve yorgunluklarını atabilecekleri parkların sayılarını artırarak vatandaşın talepleri doğrultusunda yeni alanlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
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