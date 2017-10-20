Alanya Avsallar'a yeni park

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, merkez ve kırsal mahallerde yaptığı çalışmalara aralıksız devam ediyor. Avsallar Mahallesi’nde yapımı devam eden park projesi de tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu