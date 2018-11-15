Aksu Belediye Başkanı Şahin'den adaylık açıklaması

AK Parti’nin mevcut belediye başkanlarından adaylık başvurusu yapmamalarını istediğini söyleyen Başkan Şahin, genel merkezin halen görev yapan belediye başkanlarına başvuru yaptırmadan kimlerin aday olacağını kendisinin belirleyeceğini söyledi. Şahin yaptığı yazılı açıklamada, “ Genel merkezimizin aldığı karar doğrultusunda mevcut belediye başkanları olarak aday adaylığı müracaatlarımızı yapmış sayılıyoruz. İnşallah Aksu halkımıza hayırlı olur. Bugüne kadar vermiş olduğunuz, bundan sonra da verecek olduğunuz destekler için teşekkür ederim. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde partimiz kazanır, Aksu halkı olarak hep birlikte kazanırız ” dedi.