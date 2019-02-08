Akseki Akşahap Mahallesine modern çeşme

AKŞAHAP Mahalle Muhtarı Yılmaz Öztürk, ASAT Genel Müdürlüğü tarafından mahalleye yaptırılan çeşmenin hizmetine sunulduğunu söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduklarını ve mahallenin girişinde bulunan eski çeşmenin yenilenmesini istediklerini belirten Yılmaz, "Mahallemize Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar sıcak asfalt, kilit taş gibi çok güzel hizmetler yapıldı. Mahallemizin her yönden çehresi değişti" dedi.

