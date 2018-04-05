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Akdeniz Üniversitesi’nde Kanser Haftası etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında “Onkolojide İmmünoterapi ve Yan Etki Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi’nde Kanser Haftası etkinliği

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında “Onkolojide İmmünoterapi ve Yan Etki Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi

05 Nisan 2018 Perşembe 14:21
Akdeniz Üniversitesi’nde Kanser Haftası etkinliği
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AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı ve Hemşirelik Fakültesi işbirliği ile 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri kapsamında “Onkolojide İmmünoterapi ve Yan Etki Yönetimi Sempozyumu” düzenlendi. Hemşirelik Fakültesi Konferans Salonu’nda öğretim üyeleri, öğrenciler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum yoğun ilgi gördü. Sempozyum kapsamında immünoterapi, semptom yönetimi, yaşam sonu bakım, onkoloji klinik çalışmalarının bakıma katkısı oturumları gerçekleştirildi. Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Şenol Coşkun’un moderatörlüğünde immünoterapi ve kanser tedavisindeki yeni gelişmeler, immünoterapiye bağlı gelişen semptomların tedavisi, kanser hastalarının semptom ve bakımına yönelik güncel klinik yönetim başlıkları ele alındı. 
Sempozyumda Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Sema Sezgin Göksu, Doç.Dr. Ali Murat Tatlı, İç Hastalıkları Hemşireliği Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Fatma Arıkan, Prof. Dr. Hicran Bektaş, Prof. Dr. Zeynep Özer, Psikiyatri Hemşireliğinden Dr. Öğr. Üyesi Saliha Hallaç, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Ferda Ülker ve Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, kanser hastalarının tedavi ve bakımındaki deneyimlerini interaktif ortamda katılımcılarla paylaştı. 

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Anahtar Kelimeler:
Akdeniz ÜniversitesiKanser Haftası
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