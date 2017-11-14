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Akdeniz çamur rengine büründü

ANTALYA’da son yağışların ardından Boğaçayı’ndan akan çamur nedeniyle denizin rengi değişti. Sahile gelenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı

Akdeniz çamur rengine büründü

ANTALYA’da son yağışların ardından Boğaçayı’ndan akan çamur nedeniyle denizin rengi değişti. Sahile gelenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı

14 Kasım 2017 Salı 17:45
Akdeniz çamur rengine büründü
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ANTALYA'DA dün akşam saatlerinde etkili olan yağmurla denize ulaşan çamur ve atıklar, Antalya Körfezi’ni kahverengiye bürüdü. Deniz kilometrelerce genişlikte çamurla kaplandı. Konyaaltı sahil şeridinde denizi izlemek isteyenler, uçsuz bucaksız mavi deniz yerine çamurla karşılaştı. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler turkuaz maviliğini korudu.
Uzmanlar yağışla birlikte dağların zirvesindeki karın hızla eridiğini, hızlı su akışının kum ve mili denize sürükleyerek bu görüntünün oluştuğunu belirtti. Çamurun birkaç gün içerisinde dibe çökerek, denizin yine turkuaz rengini alacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
akdeniz çamur rengine büründü
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