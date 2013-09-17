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Akaryakıt istasyonu çetesi yakalandı

10 gün arayla iki akaryakıt istasyonu soyan üç şüpheli tutuklandı

Akaryakıt istasyonu çetesi yakalandı

10 gün arayla iki akaryakıt istasyonu soyan üç şüpheli tutuklandı

17 Eylül 2013 Salı 16:18
Akaryakıt istasyonu çetesi yakalandı
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ANTALYA'DA 10 gün arayla iki akaryakıt istasyonunu soyan 22 yaşındaki S.E.İ., 23 yaşındaki M.A. ve 29 yaşındaki A.K.'nin kullandığı pompalı tüfek, tabanca ve 'pala' denilen bıçak ele geçirildi. İstasyonlardan 2 bin lira ve sigara alan 3 şüpheli, tutuklandı.

Göksu Mahallesi'nde 2 hafta önce, sabaha karşı plakasını kapattıkları bir otomobille akaryakıt istasyonuna gelen kimliği belirsiz 3 kişi, kasada bulunan paraları istedi. Yanlarındaki pompalı tüfek, tabanca ve 'pala' denilen bıçakla görevlileri etkisiz hale getiren şüpheliler, bin lira ve çok sayıda sigarayı alarak uzaklaştı.

10 GÜN ARAYLA İKİ SOYGUN

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin peşine düşerken 10 gün sonra Ayanoğlu Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda da benzer şekilde soygun meydana geldi. Bin lira ile sigara alarak kaçan şüphelilerin ilk olayla ilişkisi olduğunu tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kepez İlçesi'nde eşkalleri belirlenen 3 şüpheli ve suça karışan iki aracı araştıran polis önceki gün S.E.İ, M.A ve A.K.'ye ulaştı. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan sorgularında her iki olayı da gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Suç aleti silahlar ele geçirilirken ifadeleri alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son Güncelleme: 17.09.2013 16:47
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAkaryakıt IstasyonuSoygun
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