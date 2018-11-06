Ak Parti Kumluca'da ilk aday Evran

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi eski Kumluca Koordinatörü ve Kumluca Belediyesi'nin Ak Partili Meclis Üyesi Yusuf Evran, Kumluca belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunu yaptı. Yusuf Evran başvurusunu Ak Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer'e teslim etti.

İlçe Başkanı Arif Yavuzer, "Partimizde 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimlerinde belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için aday adaylık süreci başladı. Belediye başkanlıkları için 12 Kasım'a kadar, belediye meclis üyeliklerimiz için 3 Aralık'a kadar başvuru süreci devam edecek" dedi.

Mevcut belediye başkanlarının aday adaylığı müracaatında bulunamayacaklarının altını çizen Arif Yavuzer, aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri için YSK'nın istifaların son tarihi olarak 1 Aralık 2018 olarak açıkladığını kaydetti. Yavuzer, "Müracaatların tamamlanmasından sonraki hafta teşkilatımız temayül yoklaması yaparak, genel merkezimiz tarafından belediye başkan adaylarımız belirlenecek" dedi.

Yusuf Evran'ın aday adaylığının hayırlı olması temennisinde bulunan Yavuzer, "Adaylar genel merkez yoklaması ile belirlenecek. Hedefimiz ilçe teşkilatı olarak genel merkezimizin belirlediği adayı destekleyerek Kumluca'da daha önceki dönemlerde olduğu gibi seçimi kazanmak. Belediye başkan aday adaylarından bir isteğimiz var. Genel merkezimizin belirlediği adayın etrafında birleşerek, kenetlenmesini istiyoruz" dedi.

Yusuf Evran da partisinin her zaman arkasında durduğunu, partinin gösterdiği adayı desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Yusuf Evran, şöyle dedi:

"Kumluca'mızın fiziksel ve sosyal alt yapısının gelişmesi, bir liman kazanması, ilçemizin muhtelif yerlerinde rekreasyon alanları, özellikle turizmin canlı olduğu mahallelerimizde yat ve tekne yanaşma yerleri, tapu konularının çözümü, çöp konteynerleri için ideal çözüm, sera atıkları için çözüm, tarımsal entegre tesisler için Kumlucalıya daha fazla eğitim ve imkan, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlarımız için sağlayacağımız sosyal imkanlar, güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması, coğrafyanın sunduğu nimeti değerlendirerek ilçemizin birkaç noktasında teleferik yatırımı, Kumluca meydanını yayalaştırma projesi, meydanın daha rahat kullanımı için planlama, esnaf, işletmeci ve yatırımcıların beklentilerine yönelik hızlı çözümler, insanımızın beklentilerine hızlı yanıtlar ve örnek düzeyde interaktif belediyecilik hizmetleri gibi konular üzerine yıllardır düşünüyor, hayaller kuruyorum. Üniversite eğitimi ve askerlik hizmeti dışında tüm yaşantımı geçirdiğim Kumluca'ya ve tüm siyasi hayatımı geçirdiğim Ak Parti'mize hizmet için, Kumluca Belediye Başkanlığı görevine adayım"