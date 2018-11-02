Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı evlendi

DEMRE Belediye Düğün Salonu'ndaki düğüne, Belediye Başkanı Süleyman Topçu, Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan, Ak Parti Demre İlçe Başkanı Ünal Arıkan, eski Kaş Belediye Başkanı Emin Erdem, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Maliye mezunu Hande Gürsoy ile uluslararası dış ticaret mezunu olan Barış Kapar'ın nikahını Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu kıydı. Hande Gürsoy'un nikah şahitliğini üniversite arkadaşı Demet Çatıkkaş, Barış Kapar'ın nikah şahitliğini amcası turizmci Yusuf Kapar ile Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı avukat Ali Bayram Doğan yaptı. Nikahın sonunda Başkan Topçu, "Evlilik cüzdanını gelinimize genç başkanımız versin" diyerek Ali Bayram Doğan'a verdi. Doğan da evlilik cüzdanını gelin Hande Gürsoy'a verdi.