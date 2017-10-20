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8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali çok renkli geçti

Gazipaşa'da düzenlenen 8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda narın tek bir tanesini bile yere düşürmeden en hızlı şekilde yiyebilmek ve elleriyle en fazla nar suyunu sıkabilmek için çaba sarf eden yarışmacılar zor anlar yaşadı

8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali çok renkli geçti

Gazipaşa'da düzenlenen 8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda narın tek bir tanesini bile yere düşürmeden en hızlı şekilde yiyebilmek ve elleriyle en fazla nar suyunu sıkabilmek için çaba sarf eden yarışmacılar zor anlar yaşadı

20 Ekim 2017 Cuma 17:22
8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali çok renkli geçti
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ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde üretilen ve 2011 yılında Türk Patent Enstitüsünden marka tescili yapılan Gazipaşa çekirdeksiz narı için düzenlenen ’Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. İlk defa açık alanda gerçekleştirilen festivalde gerçekleştirilen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. 1 dakika içerisinde en fazla nar suyu sıkma, en kısa sürede tanesini düşürmeden nar yeme ve narlardan piramit yapma olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmalarda, yarışmacılar dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

1 dakikada 1 litre 100 gram narı elleriyle sıktı

İlk olarak en kısa sürede elle nar sıkma yarışması düzenlendi. 5 yarışmacının katıldığı yarışmada narları ikiye bölen yarışmacılar, elleriyle 1 dakika içerisinde en çok nar suyu elde edebilmek için yarıştı. Yarışma sonunda ise 17 yaşındaki Ömer Özen 1 litre 100 gram nar suyu sıkıp birinci olurken, diğer yarışmacılar ise bu derecenin altında kaldı.

Ganalı Steven de katıldı

Nar sıkma yarışmasının ardından düzenlenen ve 5 yarışmacının katılmasının planlandığı ancak Müslüman olmayan ve Gazipaşaspor’da forma giyen Ganalı Steven Mensah’ın da katılmak istemesi üzerine Narın Tanelerini Düşürmeden Yeme Yarışmasına 6 yarışmacı katıldı. Steven’in bu isteği vatandaşların takdirini topladı. Yarışmada, ikiye böldükleri narların tanelerini düşürmemek için titiz davranan yarışmacılar, narları tek tek parmaklarıyla seçip yedi, nar tanelerini düşürenler ise diskalifiye oldu. Yarışma sonunda 54 yaşındaki Murat Ergin birinci olurken, Elif Nur Yüksek de ikinci oldu. Yarışmaya katılan Ganalı Gazipaşaspor futbolcusu 20 yaşındaki Steven Mensah ise 1 tane nar düşürerek üçüncü oldu.

Son yarışma olan narlarla piramit yapma yarışmasında 2 dakika içerisinde 13 adet narla 4 katlı piramit yapan Sedat Karla birinci oldu.

Yarışmada dereceye giren vatandaşlar, 1 gram altınla ödüllendirilirken, festivalin ilk günü akşam saatlerinde yerel sanatçıların sahne alacağı konserlerle son bulacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
8.Gazipaşa Çekirdeksiz Nar Festivali
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