42 yıl sonra buluştular

FİNİKE Cumhuriyet Lisesi 6-A sınıfından 1976-1977 eğitim öğretim döneminde mezun olan farklı mesleklerden arkadaşlar, ilk kez 42 yıl sonra Demre'de bir araya geldi. Buluşmaya 6-A sınıfından mezun olan 42 kişiden 30'u katıldı. Buluşmada eşler de yer aldı. Yaşamını Finike'de sürdüren emekli hakim Uğur Denizbilen Karataş'ın önerisiyle Finike'de bir okulda müdür yardımcısı olan Emel Ünal, mezun olan arkadaşlarının tamamına ulaştı. Demre'de yaşamını sürdüren iş insanı Selamet Babacan'ın ev sahipliğinde Demre'de bir araya geldi. Almanya, Muğla, İstanbul, Antalya, Finike ve Demre'den buluşmaya katılanlar Çayağzı Limanı'ndan yat turuna çıktı. Grup önce Batık Kenti, Simena Antik Kenti'ni, Üçağız Mahallesi'ni gezdi. Yenilen öğle yemeğinin ardından bol bol denize girdiler. Dönüş yolunda Gökkaya Koyu ve Korsanlar Mağarası'nı gezen arkadaşlar, gelecek yıl daha geniş katılımlı buluşmak üzere vedalaştı. Emekli hakim Uğur Denizbilen Karataş, "Her başlangıç zordur. Biz bu zoru başararak bir araya geldik. 42 yıl sonra ilk buluşmaya, 42 mezundan 30'unun katılması bağlarımızın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Anılarımız tazeledik. Hasret giderdik. Çok güzel bir buluşma oldu" dedi.